مرز ماهیرود به کانون جدید توسعه اقتصادی خراسان جنوبی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان یکشنبه شب در مراسم تجلیل از عوامل حوزه صادرات استان اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای مغفول خراسان جنوبی در سالهای گذشته، مرز بود که با نگاه جدید مدیریتی به کانون توجه توسعه استان تبدیل شده است.
وی با اشاره به تمرکز سنتی بر بخشهایی مانند کشاورزی، معدن، گردشگری و صنعت افزود: در رویکرد جدید، مرز نیز بهعنوان یک ظرفیت راهبردی به این مجموعه اضافه شده و میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه دولت نگاه ویژهای به استانهای مرزی دارد، ادامه داد: بر اساس این رویکرد، استانداران استانهای مرزی مأمور شدهاند ابتدا موانع داخلی را برطرف کنند تا مراودات مرزی به فرصتی برای توسعه استان و حتی سایر نقاط کشور تبدیل شود.
ذاکریان با تأکید بر نقش هماهنگی دستگاهها در موفقیتهای مرزی گفت: مرز محل تلاقی نهادهای مختلف اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی است و بدون همدلی و همکاری میان این دستگاهها، دستیابی به موفقیت امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: آنچه در مرز ماهیرود رخ داده، نتیجه همدلی و همافزایی میان مجموعههای مختلف است که توانسته تحولی محسوس در حوزه صادرات ایجاد کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به سیاست جلوگیری از خامفروشی اشاره کرد و افزود: حرکت به سمت صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر، دامنه ذینفعان را گسترش داده و میتواند به توسعه پایدار استان کمک کند.
ذاکریان در پایان با قدردانی از حمایتهای مدیریتی استان خاطرنشان کرد: توجه ویژه به ظرفیتهای مرزی نهتنها به رشد صادرات کمک کرده، بلکه زمینه بهرهمندی گستردهتر فعالان اقتصادی و مردم استان از منافع آن را فراهم آورده است.
