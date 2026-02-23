سلامت مردان در محیط کار؛ محور برنامه های نظارتی وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از اجرای برنامه های گسترده این مرکز برای ارتقای سلامت شاغلان، به ویژه مردان، خبر داد و گفت: مرکز سلامت محیط و کار به صورت مستقیم و غیرمستقیم خدمات متعددی در حوزه سلامت مردان ارائه می دهد که بخش مهمی از آن جامعه کارگری را دربر می گیرد. هرچند زنان شاغل نیز مشمول این برنامه ها هستند، اما با توجه به ترکیب جمعیتی نیروی کار، تمرکز ویژه ای بر سلامت مردان وجود دارد.

وی با اشاره به انجام معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای افزود: سلامت کارگرانی که در شرایط خاص یا در معرض آلاینده ها فعالیت می کنند، به طور منظم پایش می شود. همچنین بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای با مراجعه به کارگاه ها و واحدهای صنعتی، عوامل زیان آور محیط کار را شناسایی و کنترل می کنند.

فرهادی ادامه داد: در مشاغلی که با مخاطراتی مانند صدای زیاد، نور نامناسب یا امواج الکترومغناطیسی همراه هستند، به کارفرمایان مشاوره داده می شود تا تجهیزات حفاظتی مناسب مانند گوشی های محافظ صدا، عینک های ایمنی و سایر وسایل لازم را تأمین کنند. در صورت عدم رعایت استانداردها، حتی امکان معرفی واحد متخلف به مراجع قضایی نیز وجود دارد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار با بیان اینکه بین ۳۰ تا ۳۶ میلیون نفر در کشور شاغل هستند، گفت: این افراد در بخش های مختلف از جمله واحدهای صنفی، خدماتی مانند رستوران ها و هتل ها و همچنین صنایع گوناگون فعالیت دارند و همگی تحت پوشش برنامه های سلامت شغلی قرار می گیرند.

وی همچنین از توجه ویژه به سلامت رانندگان حرفه ای خبر داد و افزود: رانندگان کامیون، اتوبوس و تاکسی علاوه بر معاینات عمومی شغلی، تحت معاینات اختصاصی نیز قرار می گیرند. با توجه به اینکه اکثریت این گروه را مردان تشکیل می دهند، این موضوع نیز در چارچوب برنامه های سلامت مردان تعریف می شود.

فرهادی تأکید کرد: مجموعه اقدامات حوزه بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، علاوه بر عموم مردم، به طور مشخص سلامت شاغلان و به ویژه مردان را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص حذف کارت معاینه بهداشتی از تمدید پروانه کسب، گفت: دریافت کارت بهداشت برای افرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مواد غذایی سر و کار دارند همچنان الزامی است و این الزام حذف نشده است.

وی توضیح داد: بر اساس مصوبه هیئت مقررات زدایی و با موافقت وزارت بهداشت، شرط ارائه کارت بهداشت برای تمدید پروانه کسب برداشته شده تا فرآیند اداری تسهیل و بهبود فضای کسب و کار محقق شود. این تصمیم صرفاً جنبه اداری دارد و به معنای حذف الزام کارت بهداشت نیست.

فرهادی تأکید کرد: فعالان حوزه مواد غذایی در زمان اشتغال همچنان موظف به دریافت کارت بهداشت از مراکز مربوطه هستند و این موضوع در بازرسی های دوره ای مورد نظارت قرار می گیرد.