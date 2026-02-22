تأکید فرهنگستان بر تحقق عدالت در سلامت دهان و دندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور اعضای حضوری و مجازی برگزار شد، موضوع ادامه بحث درباره آموزش دندانپزشکی و عدالت در سلامت در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای نشست، رسالت فرهنگستان در اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه سلامت، خدمات سلامت و آموزش پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نامه ارسالی از سوی جامعه دندانپزشکی، هیئت‌ ‌مدیره انجمن دندانپزشکان و سازمان نظام پزشکی استان فارس در خصوص بهداشت‌کاران دهان و دندان مطرح و بررسی شد.

اعضای گروه همچنین پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای با محوریت آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی در حوزه آموزش دندانپزشکی و عدالت در سلامت را مطرح کردند.

بر اساس جمع‌بندی مذاکرات، مقرر شد اساتید گروه موارد مرتبط با آموزش دندانپزشکی و عدالت در سلامت را برای طرح در جلسه آتی آماده کنند. در این نشست تأکید شد که مهم‌ترین مسئله، بهداشت دهان و دندان است و تمامی تلاش‌ها باید در جهت ارتقای این حوزه صورت گیرد.

همچنین بر ضرورت تعیین حداقل خدمات دندان‌پزشکی مورد نیاز جامعه با بهترین دسترسی و کمترین هزینه تأکید و مقرر شد پس از تعیین این خدمات، پیگیری‌های حمایتی لازم انجام شود.

در ادامه، جذب و به‌کارگیری نیروهای متعهد خدمت در چارچوب عدالت آموزشی به‌ عنوان راهکاری برای رفع کمبود دندانپزشک در مناطق محروم مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد شد در صورت امکان، نیروهای عدالت آموزشی هر استان در دانشکده دندانپزشکی همان استان آموزش ببینند.

اعضا تأکید کردند دستیابی به اهداف تعیین‌ شده مستلزم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله توسعه مراکز بهداشتی درمانی، اخذ مجوزهای استخدامی و ایجاد پست‌های سازمانی جدید است.

در پایان، پیگیری برگزاری جلسه آینده‌نگاری و نظریه‌پردازی در حوزه سلامت دندانپزشکی به‌ عنوان اقدام بعدی مورد تأکید قرار گرفت