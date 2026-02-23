۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۲

سوال روز پنجم طرح «زندگی با آیه ها» در همدان

همدان- سوال مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه ها» در روز پنجم ماه مبارک رمضان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزه‌های قرآن در زندگی روزانه، باعث تقویت اخلاق فردی، افزایش صبر و امید، و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در برابر دیگران می‌شود و طرح ملی «زندگی با آیه ها» به منظور آشنایی هرچه بیشتر با کلام خداوند اجرا می شود.

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء «أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن

۲- قرآن، چراغ راه زندگی

۳- تمام عزت نزد خداست

۴- جواب دادن بدی با خوبی

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنند و روز بعد نتایج مسابقات را از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا مشاهده نمایند.

