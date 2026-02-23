۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۲

سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در خراسان جنوبی

بیرجند- مسابقه پنجمین روز از طرح زندگی با آیه‌ها در خراسان جنوبی تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان خراسان‌جنوبی آغاز شد.

سوال روز پنجم ماه مبارک رمضان:

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. آمادگی کامل در برابر دشمن

۲. قرآن چراغ راه زندگی

۳. تمام عزت نزد خداست

۴. جواب دادن بدی با خوبی

مخاطبان عدد گزینه مورد نظر را به شماره۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال کنند.

همچنین برای پیوستن به پویش زندگی با ایه ها، عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۸، سامانه‌ی پیامکی استان خراسان جنوبی ارسال کنید.

