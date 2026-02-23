به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که دوزهای کمتر بادام زمینی می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مقاومت آلرژیک خود را نسبت به بادام زمینی افزایش دهند و عوارض جانبی کمتری نسبت به مقادیر بیشتر داشته باشند.

دکتر «جولیا آپتون»، محقق ارشد و رئیس بخش ایمونولوژی و آلرژی در بیمارستان کودکان در مونترال کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «ما از اینکه دریافتیم دوزهای نگهدارنده ایمونوتراپی خوراکی بادام زمینی می‌تواند بسیار کمتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد باشد و همچنان به نتایج مثبت کمک کند، هیجان‌زده شدیم.»

در ایمونوتراپی خوراکی، به کودکان مقدار بیشتری بادام زمینی داده می‌شود تا مقاومت آنها افزایش یابد و در نهایت به یک دوز "نگهدارنده" که مرتباً می‌خورند، برسند.

برای مطالعه جدید، محققان آزمایش کردند که آیا دوز نگهدارنده کم ۳۰ میلی‌گرم به خوبی دوز ۳۰۰ میلی‌گرم بادام زمینی عمل می‌کند یا خیر.

تیم تحقیق به طور تصادفی ۵۱ کودک را برای مصرف دوز کم یا دوز بالای بادام زمینی یا برای اجتناب کامل از بادام زمینی اختصاص دادند.

محققان گفتند که هر دو گروه درمانی افزایش قابل توجه و مشابهی در آستانه واکنش آلرژیک خود به بادام زمینی تجربه کردند که نشان می‌دهد حتی مقادیر کم نیز می‌توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند.

علاوه بر این، نتایج نشان داد کودکانی که دوز پایین را مصرف می‌کردند، عوارض جانبی کمتری داشتند.

آپتون گفت: «این دوز به قدری کوچک است که حتی کودکانی که طعم آن را دوست ندارند، می‌توانند به درمان ادامه دهند.»

وی در یک بیانیه خبری افزود: «این اولین بار است که دوزهای استاندارد را با چنین دوز پایینی مقایسه می‌کنیم، اما حداقل دوز نگهدارنده برای ایجاد مزیت ممکن است حتی کمتر از ۳۰ میلی‌گرم باشد.»

محققان گفتند که این امر انعطاف‌پذیری زیادی را برای خانواده‌ها فراهم می‌کند. برخی ممکن است تصمیم بگیرند که دوزهای بسیار پایین را ادامه دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است بسته به اهدافشان، دوزها را به مرور زمان افزایش دهند.

آپتون گفت: «هرچه گزینه‌های بیشتری داشته باشیم، بیشتر می‌توانیم از تجربه بیماران حمایت کنیم و مراقبت متناسبی ارائه دهیم.»