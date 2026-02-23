۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۲

کاروند: «طرح ضیافت الهی» در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا می‌شود

کاروند: «طرح ضیافت الهی» در بقاع متبرکه شاخص استان اجرا می‌شود

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از اجرای طرح «ضیافت الهی» همزمان با ماه رمضان در بقاع متبرکه شاخص استان با محوریت محافل قرآنی، افطاری ساده و برنامه‌های فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بقاع متبرکه شاخص استان کردستان در قالب اجرای طرح «ضیافت الهی» میزبان روزه‌داران، زائران و مجاوران خواهند بود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی و معنوی در ماه مهمانی خدا است، افزود: تلاش می‌شود با اجرای برنامه‌های متنوع عبادی، فرهنگی و اجتماعی، فضای معنوی مناسبی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از فضائل این ماه فراهم شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، محافل انس با قرآن کریم را از مهم‌ترین بخش‌های این طرح عنوان کرد و ادامه داد: این محافل با حضور قاریان برجسته ملی و بین‌المللی و با شکوه بیشتری در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین مراسم جزءخوانی روزانه قرآن کریم با هدف تعمیق انس مردم با کلام وحی و بهره‌مندی از برکات ماه مبارک رمضان در این اماکن برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام کاروند با اشاره به برنامه‌های اجتماعی طرح «ضیافت الهی» تصریح کرد: در راستای ترویج فرهنگ اطعام مؤمنان و تقویت روحیه همدلی، برنامه افطاری ساده با مشارکت خیرین و هیأت امنای بقاع متبرکه تدارک دیده شده است.

وی برپایی غرفه‌های پاسخگویی به مسائل شرعی و خیمه‌های معرفت را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: با حضور روحانیون و مبلغان، زمینه پاسخگویی به سوالات دینی و شرعی و گفت‌وگو با روزه‌داران فراهم می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه‌های فرهنگی در شب‌های قدر و ایام شهادت امام علی(ع) خبر داد و از عموم مردم استان دعوت کرد با حضور در این برنامه‌ها از فضائل معنوی ماه مبارک رمضان بهره‌مند شوند.

کد خبر 6757157

