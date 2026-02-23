۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

در طرح تشدید بازرسی بازار؛

۱۶۳ پرونده تخلف صنفی در خراسان جنوبی تشکیل شد

بیرجند- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از تشکیل ۱۶۳ پرونده تخلف صنفی در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی بر بازار استان خبر داد.

علی محدثی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه در ایام نوروز و رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان و نوروز، ایامی هستند که مردم انتظار دارند بازار نیز هم‌سو با فضای معنوی جامعه، رنگ انصاف و آرامش داشته باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا، تعزیرات حکومتی با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی طرحی را برای صیانت از حقوق مردم و سلامت بازار آغاز کرده است.

محدثی نژاد با بیان اینکه این طرح با دو رویکرد اصلی «پیشگیری از وقوع تخلف» و «ایجاد اطمینان خاطر در بین مردم» اجرا می‌شود، افزود: نظارت‌ها به‌صورت مستمر و روزانه در قالب گشت‌های مشترک صبح و عصر انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون دو هزار و ۱۱ مورد بازرسی انجام و ۱۶۳ تخلف صنفی شناسایی شده که عمده آن‌ها مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور بوده است.

محدثی نژاد ادامه داد: امید است با پیشنهاد وزارت صمت به هیئت وزیران، میزان جرایم متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی به‌دلیل ماهیت مصرفی بودن و نبود صنایع تولیدی گسترده (به‌جز مرغ و تخم‌مرغ) با هزینه بالاتر حمل‌ونقل و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده کالاها روبه‌رو است، با این حال، اصناف استان را افراد متدین و قانون‌مدار تشکیل می‌دهند و تنها معدودی از افراد سودجو موجب بروز تخلف می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره پرونده‌های احتکار، افزود: موارد محدودی از احتکار در استان شناسایی و برای برخورد قانونی به تعزیرات ارجاع شده است.

به گفته وی، کلیه اصناف موظفند انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و در صورت تخلف، پرونده به سرعت بررسی و رسیدگی می‌شود.

محدثی نژاد با بیان اینکه از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ گزارش دهند، گفت: تمامی شکایات ثبت‌شده به‌صورت روزانه بررسی و در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه، مبالغ اضافه‌دریافتی به شاکی بازگردانده می‌شود.

