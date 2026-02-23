۱۶۳ پرونده تخلف صنفی در خراسان جنوبی تشکیل شد

علی محدثی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه در ایام نوروز و رمضان، اظهار کرد: ماه رمضان و نوروز، ایامی هستند که مردم انتظار دارند بازار نیز هم‌سو با فضای معنوی جامعه، رنگ انصاف و آرامش داشته باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا، تعزیرات حکومتی با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی طرحی را برای صیانت از حقوق مردم و سلامت بازار آغاز کرده است.

محدثی نژاد با بیان اینکه این طرح با دو رویکرد اصلی «پیشگیری از وقوع تخلف» و «ایجاد اطمینان خاطر در بین مردم» اجرا می‌شود، افزود: نظارت‌ها به‌صورت مستمر و روزانه در قالب گشت‌های مشترک صبح و عصر انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون دو هزار و ۱۱ مورد بازرسی انجام و ۱۶۳ تخلف صنفی شناسایی شده که عمده آن‌ها مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور فاکتور بوده است.

محدثی نژاد ادامه داد: امید است با پیشنهاد وزارت صمت به هیئت وزیران، میزان جرایم متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.



وی بیان کرد: خراسان جنوبی به‌دلیل ماهیت مصرفی بودن و نبود صنایع تولیدی گسترده (به‌جز مرغ و تخم‌مرغ) با هزینه بالاتر حمل‌ونقل و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده کالاها روبه‌رو است، با این حال، اصناف استان را افراد متدین و قانون‌مدار تشکیل می‌دهند و تنها معدودی از افراد سودجو موجب بروز تخلف می‌شوند.



مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره پرونده‌های احتکار، افزود: موارد محدودی از احتکار در استان شناسایی و برای برخورد قانونی به تعزیرات ارجاع شده است.

به گفته وی، کلیه اصناف موظفند انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و در صورت تخلف، پرونده به سرعت بررسی و رسیدگی می‌شود.



محدثی نژاد با بیان اینکه از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ گزارش دهند، گفت: تمامی شکایات ثبت‌شده به‌صورت روزانه بررسی و در صورت احراز تخلف، علاوه بر جریمه، مبالغ اضافه‌دریافتی به شاکی بازگردانده می‌شود.