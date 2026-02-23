حمیدرضا گوهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان داوری آثار سومین جشنواره استانی موسیقی و سرود «نغمههای روشن فردا»، گروههای برگزیده برای حضور در مرحله کشوری معرفی شدند.
وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج هنر سرود و موسیقی، استعدادیابی و هدایت هنری کودکان و نوجوانان و حمایت از آثار برگزیده برگزار شد.
پایان مرحله داوری با رقابت ۱۲ اثر
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان گفت: فراخوان جشنواره از شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد و آثار ارسالی از سراسر استان سوم اسفندماه با حضور هیئت داوران بررسی شد.
گوهری بیان کرد: در مجموع ۱۲ اثر شامل ۱۱ گروه از مراکز کانون و یک گروه آزاد به مرحله داوری رسید که یک اثر بهدلیل مغایرت با شرایط سنی حذف و ۱۱ اثر به مرحله ارزیابی نهایی راه یافتند.
معرفی برگزیدگان جشنواره
وی ادامه داد: بر اساس نظر هیئت داوران، گروه «سرود کوردستان» از سنندج به سرپرستی و رهبری رامین شیخالاسلامی رتبه نخست را کسب کرد.
به گفته وی، رتبه دوم مشترک به گروه «سرود کوردستان» از سنندج و گروه «سرود ایران» از مرکز شماره (۲) بانه اختصاص یافت و رتبه سوم مشترک نیز به گروه «سرود وهروە سەردە» از مریوان و گروه «سرود ایران من» از سنندج رسید.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان افزود: در بخش شایسته تقدیر نیز گروههای «سرود نماز» و «سرود ای ایران» رتبه اول مشترک، گروه «سرود نسیم ایران» رتبه دوم و گروه «سرود هوادار ایران» رتبه سوم را کسب کردند.
ارسال آثار منتخب به مرحله کشوری
گوهری با بیان اینکه جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری برگزار میشود، گفت: آثار منتخب مرحله استانی برای داوری در سطح ملی ارسال میشود و گروههای راهیافته باید آثار خود را در مرحله نهایی با همراهی ساز زنده اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره در دو بخش «سرود» و «تولید آثار موسیقی» و در ردههای سنی ۷ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۲ سال برگزار شد و نقش مهمی در کشف و تقویت استعدادهای هنری اعضای کانون دارد.
