تعاونی ها یاری گر سرمایه های خرد در برابر غول های اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر خراسان جنوبی با تبریک هفته تعاون، بر ضرورت بازنگری در قوانین و مدلهای تعاونی تأکید کرد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش تعاونگران خراسان جنوبی گفت: تجربیات بیش از نیم قرن فعالیت تعاونیها در بیرجند و خراسان جنوبی نشان میدهد هر جا مردم در تصمیمگیریها و سهامداری مشارکت داشتند، تعاونیها موفق عمل کردهاند. نمونه بارز آن تعاونیهای مسکن است که بار عمده تأمین مسکن کشور را به دوش کشیده و عملکردی درخشان داشتهاند.
هاشمی با اشاره به چالشهای موجود افزود: متأسفانه در برخی حوزهها، تعاونیها نتوانستند به جایگاه واقعی خود برسند و حتی در مواردی زمینه رانت ایجاد شد. از این رو ضروری است که مجلس و سایر ارکان حاکمیت با بازنگری در قوانین و مدلهای اجرایی، مسیر جدیدی برای فعالیت تعاونیها طراحی کنند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف خاطرنشان کرد: امروز فروشگاههای زنجیرهای بزرگ، کسبه خرد را در معرض ورشکستگی قرار دادهاند و جوانانی که با سرمایههای اندک وارد بازار میشوند، توان رقابت با این غولهای اقتصادی را ندارند و اینجاست که نقش تعاونیها به عنوان ناجی سرمایههای خرد جامعه بیش از هر زمان دیگر نمایان میشود.»
وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور میداند، ادامه داد: اگر مدل موفق تعاونیهای مسکن در سایر بخشهای اقتصادی هم پیاده شود، میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد کشور ایجاد کند. بخش خصوصی به تنهایی قادر به رقابت با ساختارهای انحصاری نیست، اما در قالب تعاونیها میتوان به شکوفایی اقتصادی رسید.
هاشمی در پایان تأکید کرد: با همدلی مردم، پیگیریهای دولت و تلاشهای نمایندگان، آیندهای روشن برای خراسان جنوبی رقم خواهد خورد. یقین داریم با توکل بر خداوند و استفاده صحیح از ظرفیت تعاونیها، میتوانیم بر مشکلات اقتصادی فائق آییم.
