اصغر اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گلایه‌های رانندگان درباره وضعیت آسفالت، روشنایی و کمبود پل‌های عابر پیاده در این محور اظهار کرد: محور زنجان–قزوین یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی در حوزه است که علاوه بر ترددهای استانی، بخش قابل‌توجهی از بار ترافیکی بین استان‌های همجوار را نیز پوشش می‌دهد؛ از این رو نگهداری و ارتقای ایمنی آن به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه عملیات اصلاح و بهسازی روکش آسفالت این محور از حدود دو سال و نیم گذشته آغاز شده است، افزود: در این مدت، در هر دو باند شمالی و جنوبی، بسته به میزان خرابی، عملیات تراش و روکش در یک یا دو لایه به‌صورت مقطعی اجرا شده است.

اسماعیلی ادامه داد: طول حوزه استحفاظی این محور در استان زنجان حدود ۱۰۵ کیلومتر است که با احتساب رفت و برگشت، به حدود ۲۱۰ کیلومتر می‌رسد. طی دو سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد این مسیر بهسازی و روکش مجدد شده و تنها حدود ۱۰ درصد آن باقی مانده است که با بهبود شرایط جوی، عملیات اجرایی آن نیز تکمیل خواهد شد.

مدیرکل راهداری استان زنجان تأکید کرد: نگهداری راه‌ها یک فرآیند مقطعی نیست بلکه عملیاتی روتین و دائمی است و علاوه بر روکش اساسی، اقدامات لکه‌گیری، درزگیری، اصلاح شیب شیروانی‌ها و ارتقای علائم ایمنی نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی به مشکل روشنایی در محدوده ورودی–خروجی آزادراه به سمت شهر خرم اشاره کرد و گفت: روشنایی این نقطه در گذشته توسط اجرا شده و نگهداری آن نیز در همان چارچوب انجام می‌شد.

اسماعیلی افزود: طی جلسات و پیگیری‌های مشترک میان اداره کل راهداری و شرکت توزیع برق، مقرر شد اصلاحات فنی موردنیاز در شبکه روشنایی انجام و سیستم به وضعیت پایدار برسد و سپس مسئولیت نگهداری آن به راهداری تحویل داده شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز برخی از این اصلاحات به‌طور کامل انجام نشده است، تصریح کرد: یکی از نقاط کلیدی که باید به‌صورت دائم روشن باشد، همچنان با مشکل مواجه است و ما به‌صورت جدی در حال پیگیری هستیم تا روشنایی پایدار در این محدوده برقرار شود، چراکه تأمین روشنایی نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در ادامه با اشاره به وقوع یک فقره تصادف در سال ۱۴۰۱ در حدفاصل خانه‌قزان که منجر به تخریب پل عابر پیاده شد، گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، موضوع در دستور کار قرار گرفت و مطالعات فنی پل جدید انجام شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه، اخذ مجوزهای لازم از در حال انجام است و اقدامات اولیه اداری و فنی طی شده است. اسماعیلی ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبار لازم، عملیات احداث پل عابر پیاده جدید در سال آینده آغاز شود و شاهد ارتقای ایمنی تردد عابران در این بخش از محور باشیم.

وی با اشاره به اهمیت این مسیر در اتصال شهرهای و گفت: حجم بالای تردد خودروهای سبک و سنگین در این محور، لزوم نگهداری مستمر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و تکمیل زیرساخت‌های ایمنی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل راهداری استان زنجان تأکید کرد: رویکرد ما در اداره کل راهداری، حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های ایمنی، بهسازی مستمر رویه راه و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر روشنایی و پل‌های عابر پیاده است و در این مسیر از هیچ تلاشی برای کاهش حوادث و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای دریغ نخواهیم کرد.