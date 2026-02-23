روز قدس، نماد تقابل جبهه حق و باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معاف، معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در دومین جلسه ستاد مرکزی روز روز جهانی قدس که امروز (دوشنبه 4 اسفند ماه) در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به رویکردهای محتوایی و بین‌المللی راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: امسال تلاش می‌شود شعار و پویش‌های روز قدس دارای برد منطقه‌ای و جهانی باشد و با طراحی برنامه‌های بین‌المللی، این رویداد در سطحی فراتر از مرزهای کشور دنبال شود.

وی در نشست ستاد مرکزی بزرگداشت روز قدس با قدردانی از مسئولان و حاضران، تأکید کرد: بار اصلی برگزاری راهپیمایی روز قدس، بر عهده مجموعه‌های مردمی است که با انگیزه‌ای آرمانی در میدان حضور دارند و این جلسه نیز جلوه‌ای از هم‌افزایی حاکمیتی و مردمی است.

معاف با بیان اینکه روز قدس ابتکار راهبردی سید روح‌الله خمینی بوده است، افزود: این روز نماد تقابل جبهه حق و باطل است و مسئله فلسطین یک اولویت دائمی برای جهان اسلام محسوب می‌شود، نه موضوعی مقطعی یا مناسبتی.

وی با اشاره به تحولات سال گذشته و افزایش سطح تقابل مستقیم با اسرائیل، اظهار داشت: شهادت فرماندهان و حملات مستقیم رژیم صهیونیستی، نسبت میان امنیت ملی ایران و مسئله فلسطین را پررنگ‌تر کرده است. امروز روشن شده که جمهوری اسلامی ایران خود در خط مقدم مبارزه حضور دارد و نظریه مقاومت فعال، ضامن امنیت و ثبات کشور است.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین بر ضرورت تبیین ابعاد جنگ ترکیبی، تحولات منطقه‌ای، پیامدهای عملیات‌هایی نظیر «طوفان الاقصی» و تأثیر آنها بر معادلات سیاسی و امنیتی منطقه تأکید کرد و گفت: روز قدس علاوه بر شاخص همبستگی امت اسلامی، نماد همراهی همه آزادگان جهان است.

وی با اشاره به طرح علنی ایده «اسرائیل بزرگ» از سوی مقامات صهیونیستی، افزود: این زیاده‌خواهی‌ها باید برای افکار عمومی تبیین شود تا ابعاد تهدید روشن‌تر گردد.

معاف در پایان از ارائه مجموعه‌ای شامل ۱۸ سرفصل محتوایی به دستگاه‌ها و نهادهای مسئول خبر داد و گفت: درباره شعار نهایی روز قدس نیز پیشنهادهایی همچون «القدس عهدالله، القدس عهدنا» مطرح شده و مقرر است با هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای، پس از بحث و بررسی به تصویب برسد.