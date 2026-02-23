۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

روز قدس، نماد تقابل جبهه حق و باطل است

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: روز قدس، نماد تقابل جبهه حق و باطل است و مسئله فلسطین یک اولویت دائمی برای جهان اسلام محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معاف، معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در دومین جلسه ستاد مرکزی روز روز جهانی قدس که امروز (دوشنبه 4 اسفند ماه) در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به رویکردهای محتوایی و بین‌المللی راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: امسال تلاش می‌شود شعار و پویش‌های روز قدس دارای برد منطقه‌ای و جهانی باشد و با طراحی برنامه‌های بین‌المللی، این رویداد در سطحی فراتر از مرزهای کشور دنبال شود.

وی در نشست ستاد مرکزی بزرگداشت روز قدس با قدردانی از مسئولان و حاضران، تأکید کرد: بار اصلی برگزاری راهپیمایی روز قدس، بر عهده مجموعه‌های مردمی است که با انگیزه‌ای آرمانی در میدان حضور دارند و این جلسه نیز جلوه‌ای از هم‌افزایی حاکمیتی و مردمی است.

معاف با بیان اینکه روز قدس ابتکار راهبردی سید روح‌الله خمینی بوده است، افزود: این روز نماد تقابل جبهه حق و باطل است و مسئله فلسطین یک اولویت دائمی برای جهان اسلام محسوب می‌شود، نه موضوعی مقطعی یا مناسبتی.

وی با اشاره به تحولات سال گذشته و افزایش سطح تقابل مستقیم با اسرائیل، اظهار داشت: شهادت فرماندهان و حملات مستقیم رژیم صهیونیستی، نسبت میان امنیت ملی ایران و مسئله فلسطین را پررنگ‌تر کرده است. امروز روشن شده که جمهوری اسلامی ایران خود در خط مقدم مبارزه حضور دارد و نظریه مقاومت فعال، ضامن امنیت و ثبات کشور است.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین بر ضرورت تبیین ابعاد جنگ ترکیبی، تحولات منطقه‌ای، پیامدهای عملیات‌هایی نظیر «طوفان الاقصی» و تأثیر آنها بر معادلات سیاسی و امنیتی منطقه تأکید کرد و گفت: روز قدس علاوه بر شاخص همبستگی امت اسلامی، نماد همراهی همه آزادگان جهان است.

وی با اشاره به طرح علنی ایده «اسرائیل بزرگ» از سوی مقامات صهیونیستی، افزود: این زیاده‌خواهی‌ها باید برای افکار عمومی تبیین شود تا ابعاد تهدید روشن‌تر گردد.

معاف در پایان از ارائه مجموعه‌ای شامل ۱۸ سرفصل محتوایی به دستگاه‌ها و نهادهای مسئول خبر داد و گفت: درباره شعار نهایی روز قدس نیز پیشنهادهایی همچون «القدس عهدالله، القدس عهدنا» مطرح شده و مقرر است با هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای، پس از بحث و بررسی به تصویب برسد.

اكرم سادات حسيني شبستري

