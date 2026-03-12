۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

شریف: افکار عمومی جهان در برابر رفتار صهیونیست‌ها بی‌تفاوت نمی‌ماند

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس گفت: هرچه فشار صهیونیست‌ها افزایش یابد، جلوه‌های وحدت و حمایت از مردم فلسطین و جبهه مقاومت پررنگ‌تر می شود.

رمضان شریف، رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و افزایش تهدیدات علیه جبهه مقاومت، اظهار کرد: هر میزان که ظلم و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گسترش یابد، به همان نسبت همبستگی و حمایت امت اسلامی از فلسطین و جریان مقاومت افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تشدید حملات به مناطق مسکونی در غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان و نیز تداوم سیاست‌هایی همچون تخریب منازل، جلوگیری از ورود اقلام بهداشتی، درمانی و غذایی و تلاش برای کوچ اجباری مردم، نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به هیچ‌گونه صلح، توافق یا تعهدی پایبند نیست و هر زمان فرصت پیدا کند، اقدامات تخریبی خود را ادامه می‌دهد.

رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس تصریح کرد: افکار عمومی جهان اسلام در برابر این رفتارها بی‌تفاوت نمی‌ماند و هرچه فشارها افزایش یابد، جلوه‌های وحدت و حمایت از مردم فلسطین و جبهه مقاومت پررنگ‌تر می‌شود.

شریف با بیان اینکه این روند یک «معادله روشن» است، تصریح کرد: تا زمانی که رژیم صهیونیستی به ظلم و تجاوز ادامه دهد، جریان مقاومت نیز منسجم‌تر، کارآمدتر و با بهره‌گیری از راهکارهای مؤثرتر به مسیر خود ادامه خواهد داد و حمایت‌های منطقه‌ای و مردمی از آن تقویت می‌شود.

اكرم سادات حسيني شبستري

