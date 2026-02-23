به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب ‌و تاب سفرهای نوروزی بالا می‌گیرد و بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند برنامه سفر خود را زودتر نهایی کنند. در این میان، خرید به‌موقع بلیط قطار یکی از مهم‌ترین اقدامات برای داشتن سفری بدون استرس است؛ چرا که در بازه پرتردد نوروز، ظرفیت قطارها به‌ سرعت تکمیل می‌شود. اما سوال اصلی این است که کدام شرکت‌های ریلی اقدام به پیش فروش بلیط‌های قطار نوروز می‌کنند و بهترین مرجع برای خرید مطمئن کدام است؟

کدام شرکت های ریلی برای پیش فروش قطار نوروز بلیط ارائه می دهند؟

با آغاز پیش فروش بلیط‌های نوروزی، شرکت‌های مختلف ریلی ظرفیت قطارهای خود را در مسیرهای متنوع عرضه می‌کنند. هرکدام از این شرکت‌ها با ناوگان، سطح خدمات و مسیرهای مشخص فعالیت دارند و مسافران بسته به مقصد، بودجه و نوع سفر خود می‌توانند گزینه مناسب را انتخاب کنند. در ادامه، با چند شرکت فعال در پیش فروش بلیط‌های قطار نوروزی آشنا می‌شویم:

سامانه رجا

رجا به ‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی کشور، هر سال در طرح پیش فروش نوروزی حضور دارد. این مجموعه علاوه بر ارائه بلیط مسیرهای مختلف، در ایام خاص، تخفیف‌های مناسبی نیز ارائه می‌کند. سامانه رجا امکان خرید آسان، مشاهده اطلاعات مسیرها و شرایط سفر را فراهم کرده است.

فدک

قطارهای فدک با ارائه خدمات لوکس، یکی از گزینه‌های محبوب در مسیرهای پرتردد مانند تهران مشهد هستند. مهمانداری حرفه‌ای، پذیرایی باکیفیت، دسترسی به فیلم و موسیقی و اینترنت در طول مسیر از ویژگی‌های این قطارها است. اگر به ‌دنبال تجربه‌ای متفاوت و پنج‌ستاره هستید، فدک انتخاب جذابی است.

شرکت جوپار

شرکت جوپار یکی از شرکت‌های فعال در شبکه ریلی کشور می‌باشد که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از جابه‌جایی مسافران را به خود اختصاص داده است. این شرکت به‌ویژه در مسیرهای طولانی و پرتردد حضور پررنگی دارد و در ایام نوروز نیز ظرفیت قطارهای خود را در مرحله پیش فروش عرضه می‌کند.

از مهم‌ترین مسیرهای تحت پوشش جوپار می‌توان به:

تهران بندرعباس

تهران مشهد

تهران کرمان

تهران زاهدان

کرمان مشهد

کرج مشهد

اشاره کرد. این تنوع مسیر باعث شده مسافران جنوب، شرق و شمال‌شرق کشور بتوانند برای سفرهای نوروزی خود روی خدمات این شرکت حساب کنند.

قطار نورالرضا

قطار نورالرضا به ‌عنوان یکی از شرکت‌های تراز اول ریلی کشور شناخته می‌شود که با ارائه قطارهای پنج‌ستاره، تجربه‌ای متفاوت از سفر با قطار را فراهم می‌کند. قطار پنج‌ستاره «نور» این شرکت با امکانات به‌روز، خدمات پذیرایی باکیفیت و استانداردهای بالا، گزینه‌ای محبوب در میان مسافران نوروزی است.

مسیرهای تحت پوشش نورالرضا شامل تهران شیراز، تهران مشهد، اصفهان مشهد و بالعکس است. این تمرکز بر شهرهای زیارتی و گردشگری باعث شده در ایام پرتردد نوروز، تقاضای بالایی برای بلیط‌های این شرکت وجود داشته باشد.

قطار بن ریل

شرکت بن ‌ریل از قدیمی‌ترین شرکت‌های ریلی کشور به ‌شمار می‌رود. سابقه طولانی فعالیت این مجموعه باعث شده در میان مسافران، اعتبار و اعتماد بالایی داشته باشد. بن‌ریل در مسیرهای متنوعی فعالیت می‌کند و در ایام نوروز نیز بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی کشور را تأمین می‌کند.

از جمله مسیرهای مهم این شرکت می‌توان به مشهد طبس، ملایر، مشهد، کرمان مشهد، تهران بندرعباس، همدان مشهد، زنجان مشهد، کرمان تهران و همچنین تهران مشهد اشاره کرد. همان‌طور که مشخص است، بخش قابل توجهی از فعالیت این شرکت به مسیرهای منتهی به مشهد اختصاص دارد.

زمان پیش فروش بلیط های قطار نوروز ۱۴۰۵

زمان دقیق پیش‌ فروش بلیط‌های قطار نوروز ۱۴۰۵ هنوز به طور رسمی اعلام نشده است؛ اما بر اساس روند سال‌های گذشته، فروش بلیط‌ها در چند مرحله و به تفکیک مسیرها انجام می‌شود. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فروش نوروزی معمولاً در هفته اول یا دوم اسفند و به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود تا مدیریت تقاضای بالا در مسیرهای پرتردد آسان‌تر باشد.

در نوروز گذشته، بلیط‌های مربوط به بازه زمانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ طی سه روز متوالی عرضه شد. در نخستین مرحله که سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، بیشتر مسیرهای ریلی کشور در دسترس قرار گرفتند؛ اما برخی خطوط پرتردد مانند مسیرهای منتهی به مشهد، تهران خواف و تهران طبس در این مرحله ارائه نشدند. این تفکیک باعث شد فشار خرید روی مسیرهای پرتقاضا کنترل شود.

در گام دوم، چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳، تمرکز فروش بر مسیرهای منتهی به مشهد و بالعکس بود؛ البته همچنان برخی خطوط خاص مانند تهران مشهد، تهران خواف، تهران طبس و سمنان مشهد در این مرحله عرضه نشدند. در نهایت، پنج‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۳، فروش بلیط قطارهای مسیرهای بسیار پرمتقاضی از جمله تهران مشهد، تهران خواف، تهران طبس و سمنان مشهد انجام شد. این تقسیم‌بندی مرحله‌ای نشان می‌دهد که برای نوروز ۱۴۰۵ نیز باید آماده یک برنامه فروش چندمرحله‌ای باشیم و در تاریخ‌های اعلام‌شده با آمادگی کامل اقدام به خرید کنیم.

مزایای پیش خرید بلیط‌های قطار نوروزی

پیش خرید بلیط قطار در نوروز چند مزیت مهم دارد:

خیالتان از بابت ظرفیت قطار راحت می‌شود، چرا که در روزهای پایانی سال، بسیاری از مسیرهای پرتقاضا ظرف چند ساعت تکمیل می‌شوند. ممکن است نتوانید به‌موقع بلیط مورد نظر خود را بخرید و برنامه سفر شما به هم می‌ریزد.

امکان انتخاب بهتر دارید. وقتی در همان ساعات اولیه خرید می‌کنید، می‌توانید ساعت حرکت، نوع قطار، کوپه دربست یا صندلی دلخواه را راحت‌تر انتخاب کنید.

مدیریت بهتر هزینه‌ها یکی دیگر از مزایای پیش خرید بلیط است. با خرید زودهنگام، فرصت برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای سایر بخش‌های سفر مانند اقامت و گشت‌وگذار خواهید داشت.

نکات مهم برای خرید بلیط های قطار در نوروز ۱۴۰۵

برای پیش خرید موفق بلیط نوروزی، چند نکته کلیدی را در نظر بگیرید:

پیش از شروع پیش فروش، در سامانه موردنظر ثبت‌نام کنید.

اطلاعات مسافران را از قبل آماده داشته باشید.

چند گزینه جایگزین برای تاریخ یا ساعت حرکت در نظر بگیرید.

از پلتفرمی استفاده کنید که اطلاع‌رسانی سریع داشته باشد. ثبت شماره موبایل و دریافت اعلان زمان پیش فروش می‌تواند شانس شما را برای خرید موفق چند برابر کند.

