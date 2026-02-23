حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان چهارمحال و بختیاری همگام با سراسر کشور در ماه رمضان، اظهار کرد: همه ما در زندگی روزمره گاه از تعابیر و جملاتی ذیل عنوان ضرب‌المثل یا مثال نغز و ... برای بیان بهتر مقصودمان استفاده می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه انسان همچنین می‌تواند از آیات و تعابیر قرآنی در کلام خود بهره بگیرد، ادامه داد: ما می‌توانیم با الهام از آیات کریمه قرآنی و عباراتی مختصر اما پرمغز و پرمحتوا، منظور خود را به اطرافیان انتقال دهیم.

فاطمی بیان کرد: نهضت ملی زندگی با آیه‌ها به دنبال آن است که آیات کریمه قرآن مانند ضرب‌المثل‌ها در متن زندگی مردم جاری شود و آحاد جامعه از کلام وحی الهام بگیرند تا آموزه‌های قرآنی را در سبک زندگی خود رواج دهند.

امام جمعه شهرکرد با ابراز خرسندی از اجرای این طرح گسترده و مبارک با همت و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی، تصریح کرد: این طرح از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و علما و بزرگان و فرهیختگان نیز نسبت به اجرای آن در دو سه سال اخیر ابراز رضایت داشتند.

فاطمی با اشاره به اینکه نهضت زندگی با آیه‌ها از بدو اجرا تا کنون برکات خوبی داشته است، ادامه داد: بنده هم ضمن تکریم و تجلیل از دست‌اندرکاران این حرکت قرآنی، از تک‌تک مردم استان تقاضا دارم که به این حرکت بپیوندند و از سامانه این طرح استفاده کنند.

وی بیان کرد: این نهضت قرآنی یک سامانه دارد که مسابقات متنوعی نیز در آن به همراه قرعه‌کشی و اهدای جوایز برگزار می‌شود، توصیه می‌کنم مردم حداکثر بهره را از این حرکت خوب قرآنی داشته باشند.