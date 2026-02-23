دریایی: سنندج میزبان بخش «سرزمین من» جشنواره تجسمی فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: بخش «سرزمین من» هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر از پنجم تا هفتم اسفندماه به مدت سه روز در هنرستان دخترانه هنرهای زیبای سنندج برگزار میشود.
وی با اشاره به حضور هنرمندان و هنرجویان رشتههای مختلف افزود: این رویداد با هدف پرداختن به مسائل اجتماعی از منظر هنر و با تمرکز بر بحران آب به عنوان یکی از چالشهای مهم کشور برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: کمبود آب به مسئلهای ملی تبدیل شده و این جشنواره تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت هنر و مشارکت مربیان و هنرمندان، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی ایفا کند.
الهام از آیین بومی «بووکه بارانی»
دریایی با بیان اینکه این رویداد با رویکردی بومی طراحی شده است، گفت: اجرای این بخش در کردستان با الهام از آیین کهن و فولکلور «بووکه بارانی» برنامهریزی شده و در فرآیند تولید آثار از دانش کارشناسان حوزههای مختلف از جمله آبشناسی، مردمشناسی و زیستشناسی نیز استفاده میشود.
وی افزود: در این کارگاهها، هنرمندان و هنرجویان زیر نظر پنج مربیهنرمند در رشتههای مختلف به تولید آثار هنری میپردازند و پیشبینی میشود دستکم ۳۰ اثر تجسمی تولید شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: آثار تولید شده پس از پایان کارگاهها، به مدت یک هفته در نگارخانه هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سنندج به نمایش گذاشته میشود.
وی یادآور شد: همچنین آثار منتخب این بخش، امکان حضور در نمایشگاههای تهران و سایر استانها را خواهند داشت.
نظر شما