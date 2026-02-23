به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، تعداد ۲۶۵ شرکت از مجموع ۳۴۳ شرکت دولتی پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی، تنها بخشی از مفاد این آئیننامه را رعایت کردهاند.
مجموع احکام رعایت نشده توسط این ۲۶۵ شرکت، ۲۴۵۱ مورد است که بیشترین ترک فعلها مربوط به فصل سوم آئیننامه (حاکمیت شرکتی) از جمله احکام مرتبط با ویژگی اعضای هیئت مدیره، نحوه تشکیل کمیتههای هیات مدیره و پایش کنترلهای داخلی است.
با تاکید دیوان محاسبات کشور، ارکان شرکتهای دولتی به عنوان مسئول اجرای کامل آئیننامهها باید نسبت به ترک فعلهای صورت گرفته پاسخگو باشند.
