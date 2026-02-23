۲۰۲  نفر برای نامزدی انتخابات شورای شهر بیرجند تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند با اشاره به وقایع تروریستی اخیر در کشور، بر هوشیاری مدیران در برابر جنگ رسانهای دشمن، ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی در ماه مبارک رمضان، نظارت دقیق بر بازار و آمادگی کامل ستاد سفرهای نوروزی تأکید کرد.
فرماندار بیرجند با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیماییهای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، گفت: خوشبختانه با حضور آگاهانه مردم و تلاشهای نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی، امنیت و آرامش به کشور بازگشت و این حوادث خللی در اراده ملت ایران ایجاد نکرد.
ناصری تأکید کرد: پروژهها و اقدامات اجرایی شهرستان باید بهعنوان گزارش خدمترسانی به مردم تبیین شود تا مردم در جریان اقدامات و تلاشهای صورتگرفته قرار گیرند.
وی با اشاره به شرایط خاص سیاسی و منطقهای اظهار کرد: امروز با فضایی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از اطلاعات در بستر فضای مجازی و از سوی معاندان و دشمنان منتشر میشود.
فرماندار بیرجند افزود: مدیران باید با افزایش سطح مطالعات و آگاهی خود، در برابر شبهات و فضاسازیهای رسانهای هوشیار باشند و بتوانند با منطق و استدلال صحیح، مسائل را برای جامعه هدف خود تبیین کنند.
وی ادامه داد: دشمنان تلاش میکنند با تحریف مفاهیم و بهرهگیری از منابع تاریخی و مذهبی، اهداف خود را پیش ببرند؛ در حالی که وعده الهی در قرآن کریم، وراثت زمین توسط مستضعفان است و ما باید با اتکا به معارف اصیل اسلامی، مسیر خود را ادامه دهیم.
تأکید بر برنامههای فرهنگی ماه مبارک رمضان
ناصری با اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: لازم است مدیران دستگاههای اجرایی با برنامهریزی مناسب، برنامههای فرهنگی و قرآنی را در ادارات تقویت کنند.
وی افزود: برگزاری جلسات فرهنگی، قرآنی و معرفتی در ایام ماه مبارک، حتی در فواصل زمانی بین نمازها یا پس از ساعات اداری، میتواند نقش مهمی در ارتقای فضای معنوی مجموعههای اداری داشته باشد.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تنظیم بازار، تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار باید وظایف خود را بهصورت دقیق انجام دهیم و اگر در هر بخشی اجحاف یا مشکلی وجود دارد، حتماً به دستگاههای ذیربط منتقل و برای رفع آن اقدام شود.
وی افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال، نظارتها باید تشدید شود تا مردم با دغدغه کمتری مایحتاج خود را تأمین کنند.
فرماندار بیرجند با اشاره به تقارن نوروز با پایان ماه رمضان در سال جاری گفت: امسال پس از چند سال، نوروز پس از ماه مبارک رمضان قرار گرفته و پیشبینی میشود حجم سفرهای نوروزی افزایش یابد.
ناصری بیان کرد: با همدلی، تلاش مضاعف و هوشیاری در برابر جنگ رسانهای دشمن میتوانیم در شرایط کنونی بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم و مسیر توسعه شهرستان بیرجند را با قوت ادامه دهیم.
وی ادامه داد: کنگره بزرگداشت شهدای خراسان جنوبی در تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود که در این زمینه هم باید همکاری لازم صورت گیرد.
فرماندار بیرجند از افزایش قابل توجه ثبتنام داوطلبان در انتخابات پیشرو خبر داد و گفت: آمار ثبتنام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقایسه با دوره قبل رشد چشمگیری داشته است.
ثبتنام ۲۴ داوطلب در انتخابات خبرگان و ۲۲۴ نفر برای شورای بیرجند
ناصری با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: در این دوره ۲۴ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان ثبتنام کردهاند که این آمار در مقایسه با دوره قبل که ۶ نفر داوطلب داشتیم، رشد چهار برابری را نشان میدهد.
وی در ادامه با اشاره به آمار ثبتنام داوطلبان شورای اسلامی شهر بیرجند، گفت: در مجموع ۲۲۴ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۸۰ نفر معادل ۸۲ درصد مرد و ۴۰ نفر معادل ۱۸ درصد زن هستند.
فرماندار بیرجند افزود: در دوره قبل ۱۱۳ نفر داوطلب ثبتنام کرده بودند که امسال شاهد رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی در تعداد ثبتنامها هستیم.
وی تصریح کرد: از مجموع ۲۲۴ نفر ثبتنامکننده، ۵ نفر انصراف دادهاند و از ۲۱۹ نفر باقیمانده، صلاحیت یا شرایط ۱۷ نفر احراز نشد.
ناصری ادامه داد: در حال حاضر ۲۰۲ نفر تأیید صلاحیت شدهاند و البته ممکن است برخی از افرادی که در مرحله هیئت اجرایی شهرستان تأیید نشدهاند، در مراحل بعدی بررسی در هیئتهای نظارت استان یا هیئت مرکزی وزارت کشور در صورت پیگیری، تأیید شوند و به این آمار افزوده شود.
وی با اشاره به ترکیب سنی داوطلبان شورای شهر بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد داوطلبان در بازه سنی ۳۰ تا ۵۰ سال قرار دارند که نشاندهنده حضور پررنگ نیروهای جوان در این دوره است.
فرماندار بیرجند درباره وضعیت تحصیلی داوطلبان هم گفت: ۴۸ درصد داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۳۳ درصد کارشناسی، ۱۳ درصد دکترا و حدود پنج درصد نیز دارای مدرک حوزوی هستند.
ثبتنام ۱۳۸۳ نفر در انتخابات شورای روستا
ناصری با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی روستا اظهار کرد: در این بخش ۱۳۸۳ نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد حدود ۹۰ درصد یعنی حدود یکهزار و ۲۷۰ نفر مرد و ۱۰ درصد یعنی حدود ۱۱۳ نفر زن هستند.
وی افزود: میزان ثبتنام داوطلبان در انتخابات شورای روستا نسبت به دوره قبل حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.
فرماندار بیرجند با اشاره به نحوه ثبتنام داوطلبان گفت: در انتخابات شورای شهر ثبتنام بهصورت اینترنتی انجام شد و تنها به دلیل برخی مشکلات شبکه در روز پایانی، بخشی از ثبتنامها بهصورت حضوری انجام گرفت.
وی ادامه داد: در انتخابات شورای روستا نیز ۵۱ درصد ثبتنامها بهصورت اینترنتی و ۴۹ درصد بهصورت حضوری انجام شده است.
برگزاری انتخابات در ۱۶۲ روستا برای ۴۹۴ کرسی شورا
ناصری بیان کرد: در شهرستان بیرجند ۱۶۲ روستا دارای شورای اسلامی هستند که پس از طی مراحل بررسی صلاحیت، انتخابات در این روستاها برای انتخاب ۴۹۴ کرسی نمایندگی مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: شوراهای پنجنفره مربوط به چهار روستای بزرگ حاشیه شهر هستند و ۱۵۸ روستای دیگر دارای شوراهای سهنفره خواهند بود.
