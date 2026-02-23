۱۸۶ مگاوات کاهش بار مصرف برق در اوج گرمای تابستان مازندران محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به گزارش عملکرد مدیریت بار منتشرشده از سوی شرکت توانیر اظهار کرد: مجموعه اقدامات فنی و اجرایی در استان مازندران موجب شد ضمن حفظ پایداری شبکه در روزهای اوج مصرف، این شرکت در میان ۱۰ شرکت برتر کشور در حوزه مدیریت مصرف و پایش بار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در بازه زمانی پیک تابستان امسال بیش از ۱۶۵ هزار مگاوات ساعت کاهش انرژی ثبت شده است، افزود: تحقق مدیریت ۱۸۶ مگاواتی بار نتیجه برنامهریزی دقیق، پایش لحظهای مصرف و هماهنگی مستمر میان ستاد و شهرستانها بوده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در حفظ تراز انرژی کشور ایفا کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اشاره به شرایط بحرانی ۱۴ مردادماه به عنوان اوج بار شبکه، تصریح کرد: در این روز با وجود ناترازی شدید میان تولید و مصرف، از طریق رصد مستمر دادهها و اجرای دقیق برنامههای عملیاتی، منحنی بار در ساعات اوج (۱۱ تا ۱۷) مدیریت شد و شبکه برق استان بدون اختلال پایدار ماند.
وی همچنین بهرهگیری از ظرفیت مولدهای خودتأمین با سهم ۳۲ مگاواتی و نظارت مستمر بر مصارف بخشهای مختلف را از جمله راهکارهای کلیدی عبور موفق از تابستان ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: تلاش شبانهروزی کارشناسان صنعت برق زمینه استمرار خدمترسانی پایدار به مشترکان را فراهم ساخت.
نظر شما