به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، آمنه جمالو، مدیر دفتر مدیریت مصرف این شرکت با اشاره به برنامههای مدیریت بار در تابستان سال جاری اظهار کرد: هماکنون بیش از ۱۷۰۰ دستگاه مولد برق در سطح کلانشهر تهران شناسایی و پایش شده است که ظرفیت بسیار مناسبی برای پایداری شبکه در ساعات اوج مصرف محسوب میشوند.
جمالو افزود: در حال حاضر به صورت روزانه حدود ۱۰۰۰ مولد در برنامههای مدیریت مصرف و همکاری در پیک بار تابستان جهت کاهش اوج بار، مشارکت فعال دارند که این همراهی نقش بسزایی در کاهش فشار بر شبکه سراسری ایفا کرده است.
وی با اشاره به پیشبینیهای فنی صورتگرفته برای ایام اوج مصرف اظهار داشت: انتظار میرود با بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها در ایام پیک، حدود ۱۵۰ مگاوات برق از طریق مولدهای اضطراری وارد مدار شود؛ هدفی که با توجه به آمادگیهای فنی و تعاملات صورتگرفته، تحقق آن در روزهای پرمصرف سال جاری در دستور کار می باشد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان ضمن قدردانی از همراهیهای پیشین در ادامه با تأکید بر نقش حیاتی مشترکان عمده خاطرنشان کرد: امسال انتظار ویژهای از ادارات و مشترکان بزرگ شامل بخشهای تجاری، اداری و صنعتی داریم تا در پیک نیاز مصرف برق با بهرهگیری از مولدهای خودتامین این مشترکین، در جهت تأمین برق پایدار مشارکت نمایند.
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