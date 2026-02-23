  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

۸۰۰۰ بسته معیشتی ویژه ماه رمضان در ارومیه توزیع شد

۸۰۰۰ بسته معیشتی ویژه ماه رمضان در ارومیه توزیع شد

ارومیه- مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه شهدای آذربایجان غربی از توزیع ۸ هزار بسته معیشتی همزمان با ماه رمضان در قالب پویش «ایران همدل» در ارومیه  خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عبدی از ظهر دوشنبه در آیین آغاز رزمایش «ایران همدل» اظهار کرد: این پویش همانند سال گذشته که با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان برگزار شد، امسال نیز از نیمه شعبان آغاز شده و تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این رزمایش به همت سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه شهدای استان و با مشارکت جامعه کار و تولید، به‌ویژه مجموعه تراکتورسازی ارومیه آغاز شده است.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه هدف اصلی این رزمایش حمایت از اقشار مرتبط با حوزه کار و تولید و محلات کم‌برخوردار است، تصریح کرد: در این مرحله ۸ هزار بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در بین جامعه کار و تولید و مناطق محله‌محور توزیع می‌شود.

۸۰۰۰ بسته معیشتی همزمان ماه رمضان در ارومیه توزیع شد

مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین با کمک خیرین و مجموعه‌های تولیدی، زمینه آزادی ۶ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با مجموع بدهی حدود ۳ میلیارد تومان فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: عیادت از بیماران به‌ویژه کارگران و تولیدکنندگان بستری در بیمارستان‌های استان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و اجرای برنامه‌های جهادی توسط ۲۰ گروه جهادی فعال در سراسر استان از دیگر بخش‌های این رزمایش است.

سرهنگ عبدی با اشاره بر اینکه این اقدام به‌صورت متمرکز و به‌عنوان یک کار قله‌ای در استان آغاز شده است، گفت: انعکاس این حرکت‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای دیگر کارخانه‌داران و فعالان عرصه تولید باشد تا در این مسیر مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: جامعه کار و تولید در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و فعالان این عرصه سنگر اقتصاد را ترک نخواهند کرد. این رزمایش نیز با نام مبارک حضرت رسول اکرم(ص) و امام جواد(ع) آغاز شده است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: این برنامه به همت شرکت تراکتورسازی ایران و اعضای این مجموعه و با حضور بسیج کارگری و کارخانجات وابسته به سپاه شهدای آذربایجان غربی آغاز شده است.

۸۰۰۰ بسته معیشتی ویژه ماه رمضان در ارومیه توزیع شد

رزمایش ایران همدل ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود

سردار محمدتقی نجمی گفت: رزمایش «ایران همدل» با مشارکت مجموعه‌های صنعتی و اقشار مختلف بسیج در استان آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اقشار مختلف در اجرای این پویش مشارکت دارند، افزود: سپاه استان دارای ۲۲ قشر سازمان‌یافته است که هر کدام در این رزمایش نقش‌آفرینی می‌کنند و این حرکت در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری و تقویت همدلی و مواسات در جامعه اجرا می‌شود.

جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: در این ماه بسته‌های معیشتی برای اقشار کم‌برخوردار و جامعه کارگری پیش‌بینی شده و روند توزیع آن در سطح استان در حال انجام است.

سردارنجمی خاطرنشان کرد: در مجموع ۸ هزار بسته معیشتی طی ماه مبارک رمضان از طریق کارخانجات و ظرفیت‌های بسیج کارگری میان مردم کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی آنان کاهش یابد.

    • ایران من IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      یا نده یا حداقل به همه بسته معیشتی بده عدالتو اجراکن
    • حسین IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      من خودم چندین ساله بسیجی هستم ازجانم مایه گزاشتم خودمم بیکارم و بیمار کم برخوردار حساب میشم هیچی ندیدم تاحالا معلوم نیست به کی میدن این بسته هارا اعتراض کردم بازم گوش ندادند

