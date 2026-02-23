۸۰۰۰ بسته معیشتی ویژه ماه رمضان در ارومیه توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عبدی از ظهر دوشنبه در آیین آغاز رزمایش «ایران همدل» اظهار کرد: این پویش همانند سال گذشته که با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در ماه مبارک رمضان برگزار شد، امسال نیز از نیمه شعبان آغاز شده و تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این رزمایش به همت سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه شهدای استان و با مشارکت جامعه کار و تولید، به‌ویژه مجموعه تراکتورسازی ارومیه آغاز شده است.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه هدف اصلی این رزمایش حمایت از اقشار مرتبط با حوزه کار و تولید و محلات کم‌برخوردار است، تصریح کرد: در این مرحله ۸ هزار بسته معیشتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در بین جامعه کار و تولید و مناطق محله‌محور توزیع می‌شود.

مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین با کمک خیرین و مجموعه‌های تولیدی، زمینه آزادی ۶ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با مجموع بدهی حدود ۳ میلیارد تومان فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: عیادت از بیماران به‌ویژه کارگران و تولیدکنندگان بستری در بیمارستان‌های استان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و اجرای برنامه‌های جهادی توسط ۲۰ گروه جهادی فعال در سراسر استان از دیگر بخش‌های این رزمایش است.

سرهنگ عبدی با اشاره بر اینکه این اقدام به‌صورت متمرکز و به‌عنوان یک کار قله‌ای در استان آغاز شده است، گفت: انعکاس این حرکت‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای دیگر کارخانه‌داران و فعالان عرصه تولید باشد تا در این مسیر مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: جامعه کار و تولید در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و فعالان این عرصه سنگر اقتصاد را ترک نخواهند کرد. این رزمایش نیز با نام مبارک حضرت رسول اکرم(ص) و امام جواد(ع) آغاز شده است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: این برنامه به همت شرکت تراکتورسازی ایران و اعضای این مجموعه و با حضور بسیج کارگری و کارخانجات وابسته به سپاه شهدای آذربایجان غربی آغاز شده است.

سردار محمدتقی نجمی گفت: رزمایش «ایران همدل» با مشارکت مجموعه‌های صنعتی و اقشار مختلف بسیج در استان آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اقشار مختلف در اجرای این پویش مشارکت دارند، افزود: سپاه استان دارای ۲۲ قشر سازمان‌یافته است که هر کدام در این رزمایش نقش‌آفرینی می‌کنند و این حرکت در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری و تقویت همدلی و مواسات در جامعه اجرا می‌شود.

جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: در این ماه بسته‌های معیشتی برای اقشار کم‌برخوردار و جامعه کارگری پیش‌بینی شده و روند توزیع آن در سطح استان در حال انجام است.

سردارنجمی خاطرنشان کرد: در مجموع ۸ هزار بسته معیشتی طی ماه مبارک رمضان از طریق کارخانجات و ظرفیت‌های بسیج کارگری میان مردم کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی آنان کاهش یابد.