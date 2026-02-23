حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار داشت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا صبح سه‌شنبه به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

خورشیدی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ تصریح کرد: از بعدازظهر دوشنبه تا چهارشنبه با عبور سامانه بارشی از سطح استان، به‌ویژه در نیمه شمالی، افزایش ابر و در برخی ساعات بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین از کاهش نسبی دما از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه خبر داد و تأکید کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق شمالی استان، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.