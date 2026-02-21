حمیدرضا خورشیدی،در گفتگو با خبرنگارمهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر پایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیرو صدور هشدار سطح زرد شماره ۶۷ مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، امروز در سطح استان افزایش سرعت وزش باد مورد انتظار است و در نیمه جنوبی و غربی استان، در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد.

خورشیدی ادامه داد: از امشب تا صبح روز سه‌شنبه، به دلیل سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش نسبی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به تغییرات جوی روز سه‌شنبه گفت: در این روز افزایش ابر و در بعضی ساعات بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق، به‌ویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات استان، دور از انتظار نیست.

وی درباره روند دمایی نیز تصریح کرد: امروز کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود، از امروز تا روز دوشنبه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و روز سه‌شنبه کاهش نسبتاً محسوس دما در سطح استان رخ خواهد داد.