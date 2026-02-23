۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

هیئت ممیزه دانشگاه آزاد با ۷ ارتقای علمی موافقت کرد

در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با ارتقای مرتبه علمی ۷ عضو هیأت علمی این دانشگاه به درجه استادی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۷ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی حمید هاشمی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، مجید زنجیردار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، امید مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، معصومه حبیبیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، آزیتا رجبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، امیر حیدری نسب عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علی مقیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به مرتبه استادی موافقت شد.

شبنم درخشان

    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      اینقدر استاد نسازید . حقوق مناسب پرداخت کنید .

