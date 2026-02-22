آغاز ثبت نام جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صادق ضیایی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیئت علمی، ممیزه و هیئت امنای استان های دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فراخوان جذب اعضای هیئت علمی پیوسته نوبت دوم سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز می‌شود، گفت: متقاضیان جذب هیئت علمی پیوسته می توانند از امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۳ با مراجعه به سامانه جذب مربوطه به نشانی https://sajed.iau.ir در فراخوان نوبت دوم سال ۱۴۰۴ شرکت و ثبت نام کنند.

وی تاکید کرد: در این نوبت از فراخوان در مجموع ۷۷۲ رشته با ظرفیت پذیرش برای۹۰۰ نفر برای هر سه گروه پزشکی و غیر پزشکی و معارف اسلامی اعلام نیاز خواهد شد.

ضیایی ادامه داد: در بخش فراخوان غیر پزشکی ۳۳۷ رشته و ۳۷۲ نفر اعلام نیاز شده که داوطلبان می توانند برای رشته_ گرایش های تخصصی و نیز رشته – گرایشهای معارف اسلامی ثبت نام کنند.

قائم مقام رئیس دانشگاه افزود: در بخش فراخوان پزشکی نیز ۴۳۵ رشته و ۵۲۸ نفر اعلام نیاز شده که متقاضیان می توانند از میان رشته / گرایش های اعلامی، گرایش مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام کنند.