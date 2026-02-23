به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی تقیزاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت، با اعلام این خبر اظهار کرد: محل نگهداری موقت پسماند شهری کوچصفهان به دلیل تجمع زباله و پیامدهای نامطلوب بهداشتی و زیستمحیطی، در دستور کار نظارتی این اداره قرار گرفت.
وی افزود: پس از صدور اخطاریه رسمی برای شهرداری کوچصفهان و انجام پیگیریهای مستمر، بر لزوم ساماندهی اصولی پسماند و رفع آلودگیهای موجود تأکید شد که در نتیجه آن، این محل با اقدام شهرداری بهطور کامل پاکسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت تصریح کرد: با اجرای اقدامات اصلاحی و رعایت الزامات زیستمحیطی، مکان یادشده از وضعیت نامناسب پیشین خارج و در راستای خدمترسانی مطلوب به شهروندان، به بازارچه محلی ترهبار و طیور تبدیل شد.
تقیزاده در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهرداری کوچصفهان، خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت همچنان بر مدیریت صحیح پسماندهای شهری نظارت مستمر خواهد داشت و با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط زیستمحیطی، مطابق قانون برخورد میشود.
