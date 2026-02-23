تقی زاده: ۱۵ دهیار خاطی در رشت راهی دادگاه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی‌زاده، با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام پس از صدور اخطاریه‌های قانونی برای ۱۵ دهیاری و عدم تمکین آن‌ها در اجرای طرح‌های مدیریت پسماند صورت گرفته است.

تقی‌زاده با تاکید بر اینکه حفظ سلامت عمومی و محیط زیست خط قرمز این اداره است، تصریح کرد: پس از پایان مهلت قانونی و عدم تغییر در روند مدیریت پسماند، دهیاران متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که پیگیری‌های مستمر محیط زیست برای رفع چالش‌های ناشی از دپوی زباله در مناطق مختلف شهرستان، به ویژه در بخش‌هایی مانند کوچصفهان، با جدیت ادامه دارد.

تقی‌زاده افزود: این اقدام قاطعانه با هدف کاهش آلودگی‌های ناشی از تجمع پسماند و بهبود کیفیت زندگی شهروندان انجام شده است.

کارشناسان معتقدند نظارت مستقیم بر عملکرد دهیاری‌ها می‌تواند گامی مثبت در راستای پاکسازی چهره روستاها و جلوگیری از نفوذ شیرابه‌ها به اراضی کشاورزی و منابع آبی منطقه باشد.