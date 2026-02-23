امام جمعه ایلام: اجازه ندهیم ذهن جوان به تصرف دشمن درآید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح دوشنبه در دومین یادواره شهدای محله کانون ایلام در تحلیلی از تاریخ پرافتخار مقاومت ملت ایران، بر لزوم درس‌آموزی از حوادث دفاع مقدس و بصیرت در برابر جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.

وی با اشاره به مظلومیت و مقاومت مردم ایلام در دوران جنگ تحمیلی، به ویژه بمباران شهر مهران و آوارگی ساکنان آن اشاره کرد و گفت: دشمن، هر موقع در رویارویی با رزمندگان ما تاب مقاومت نداشت، عقده خود را بر سر مردم غیرنظامی خالی می‌کرد.

وی تأکید کرد: مردم ایلام مقاوم‌ترین مردم بودند که با وجود بمباران‌های مکرر و ضعف پدافند هوایی، با شعار جنگ، جنگ تا پیروزی ایستادگی کردند و این مقاومت هشت ساله، افتخاری برای کشورمان آفرید.

امام جمعه ایلام، جنگ ترکیبی و شناختی را ابزار جدید دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران دانست و هشدار داد: دشمن به این امید رسیده که ما خودمان را علیه خودمان به کار بگیریم.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه که با اتحاد دشمنان علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، گفت: تصور آنها این بود که در یک هفته ایران قوی را تجزیه کنند، ولی در ۱۲ روز تسلیم شدند.

حجت الاسلام کریمی تبار در پایان، از مردم خواست تا در برابر جنگ شناختی دشمن هوشیار باشند و اجازه ندهند ذهن ما به تصرف دشمن در نیاید، چرا که امنیت، مهمترین خواسته‌ای است که نظام جمهوری اسلامی آن را تأمین کرده است.