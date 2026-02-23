به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی پلدختر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: به دنبال انتشار کلیپ و تصاویری از قدرت‌نمایی و استوری‌های اوباشگرانه فردی در یکی از شبکه‌های اجتماعی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت و اطلاعات عمومی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ شاپور گراوند، افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح جنگی و ۲۴۸ عدد فشنگ مربوطه یک عدد قمه، دو دستگاه تلفن همراه و یک دستگاه لب تاب کشف شده است، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: پلیس به‌هیچ‌عنوان اجازه جولان به نقض‌کنندگان امنیت مردم را نخواهد داد و خانواده‌ها بایستی ضمن نظارت بر فضای مجازی نوجوانان از این‌گونه اتفاقات جلوگیری نمایند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را در انجام مأموریت‌های محوله یاری کنند.