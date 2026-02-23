به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و هفته امور تربیتی، بر نقش بی‌بدیل معلمان در تربیت نسل آینده تأکید کرد و گفت: معلم تنها انتقال‌دهنده دانش نیست بلکه معمار شخصیت نسل آینده است و باید منزلت آنان پاس داشته شود.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش بر نهضت توسعه عدالت آموزشی افزود: کاهش شکاف میان مناطق برخوردار و محروم، توزیع عادلانه نیروی انسانی، ارتقای کیفیت آموزشی و توجه به عدالت تربیتی باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

مردانی خاطرنشان کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از مسیر تحصیل باز بماند و حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در مناطق صعب‌العبور همچون کوهرنگ، لردگان و فلارد ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه هنرستان‌ها و رشته‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش باید به‌عنوان یک موضوع راهبردی در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم و نتیجه‌گرای جلسات شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: این جلسات باید مسئله‌محور و خروجی‌دار باشند و صرفاً به گزارش‌دهی محدود نشوند.

مردانی تصریح کرد: هیچ دستگاه خدمات‌رسانی حق قطع آب، برق و گاز مدارس را ندارد و باید محیط آموزشی آرام و ایمن برای دانش‌آموزان فراهم شود.

استاندار در پایان با قدردانی از حضور جانشین قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: عدالت آموزشی خط قرمز همه ماست و شورای آموزش و پرورش باید با انسجام، هم‌افزایی و پیگیری مستمر مسیر تعالی نظام تعلیم و تربیت استان را هموار سازد.