حمایت از توسعه محصول جدید با تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بینالمللی نوآوری ایران، «پویش توسعه نوآوری» با هدف حمایت هدفمند از توسعه محصولات جدید و ارتقای توان فناورانه شرکتهای مستقر در این منطقه طراحی و اجرا شده است. این پویش تلاش دارد با ارائه بستههای تأمین مالی، تسهیل جذب سرمایه و کمک به توسعه بازار، مسیر تجاریسازی نوآوریها را برای شرکتهای عضو هموار کند.
بر اساس اعلام منطقه بینالمللی نوآوری ایران، شرکتهای عضو میتوانند برای بهرهمندی از این حمایتها نسبت به تکمیل و ارسال فرم ثبتنام اقدام کنند.
مهمترین حمایتهای پیشبینیشده در قالب این پویش شامل پرداخت تسهیلات تحقیق و توسعه (R&D) و نمونهسازی تا سقف ۳۰ میلیارد ریال با کارمزد ۸ تا ۱۴ درصد، دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماه و بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه است. همچنین همراهی در فرآیند جذب سرمایه و همکاری در توسعه بازار از دیگر خدمات حمایتی این برنامه اعلام شده است.
شاخصهای ارزیابی طرحها برای استفاده از حمایتهای این برنامه شامل منحصربهفرد بودن محصول یا خدمت در کشور (تنها تولیدکننده بودن)، تأمین حداقل ۵۰ درصد هزینه نمونهسازی توسط شرکت متقاضی، برخورداری از دانش فنی در داخل شرکت، دارا بودن بازار قابلقبول و قرار داشتن سطح فناوری محصول در سطوح آمادگی فناوری (TRL) ۴ و ۵ است.
بر اساس این گزارش، مهلت ثبتنام در پویش توسعه نوآوری تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۲۱۷۶۲۵۰۰۳۰ داخلی ۱۰۸، ۰۹۰۵۰۹۴۸۳۱۹ و ۰۲۱۷۶۲۵۰۲۵۰ داخلیهای ۲۳۰۸ و ۲۳۲۴ تماس حاصل کنند.
