صفایی بوشهری: عزت در گرو تبعیت از خدا و پرهیز از وابستگی به کفار است

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیه ۱۳۹ سوره نساء، به موضوع عزت در نگاه قرآن پرداخت و گفت: همه انسان‌ها به طور فطری خواهان عزت، سرافرازی، پیروزی و شکست‌ناپذیری هستند، اما برخی برای رسیدن به این جایگاه، به دشمنان خدا و جریان‌های غیرالهی تکیه می‌کنند و نظام فکری و فرهنگی آنان را می‌پذیرند.

وی تصریح کرد: قرآن کریم به صراحت می‌فرماید کسانی که کفار را به جای مؤمنان، ولی و تکیه‌گاه خود قرار می‌دهند و نزد آنان طلب عزت می‌کنند، نه تنها به عزت نخواهند رسید بلکه دچار ذلت می‌شوند؛ زیرا اساس اندیشه و رفتار غیرالهی بر ضعف و فروپاشی درونی استوار است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: عزت حقیقی منحصراً از آن خداوند است و خداوند این عزت را به پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان عطا می‌کند. بنابراین در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، امنیتی و نظامی نیز اگر جامعه‌ای به دنبال اقتدار و سرافرازی است، باید در کنار خدا و بر مدار دین حرکت کند.

وی تأکید کرد: اگر زندگی فردی و اجتماعی ما «از خدا، با خدا و برای خدا» باشد، آن‌گاه عزتی که منشأ آن ذات الهی است، نصیب جامعه اسلامی خواهد شد و مسیر تعالی و پیشرفت حقیقی هموار می‌شود.

صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه قرآن کریم اظهار داشت: قرآن، آخرین کتاب آسمانی برای آخرین دین، آخرین پیامبر و آخرین امت الهی است و به همین دلیل جامع همه ویژگی‌های کتب پیشین و پاسخگوی تمامی نیازهای معرفتی و رفتاری بشر تا پایان تاریخ است.

وی با بیان اینکه قرآن صرفاً کتاب تلاوت نیست بلکه «کتاب زندگی» است، افزود: خداوند این کتاب را نازل کرده تا انسان‌ها شیوه زیست فردی و اجتماعی خود را بر اساس آموزه‌های آن تنظیم کنند و از مسیر هدایت الهی خارج نشوند.