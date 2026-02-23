۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

صفایی بوشهری: عزت در گرو تبعیت از خدا و پرهیز از وابستگی به کفار است

بوشهر- امام جمعه بوشهر گفت: عزت واقعی تنها از آنِ خداوند است و هرگونه تکیه بر دشمنان خدا برای دستیابی به سرافرازی، سرانجامی جز ذلت نخواهد داشت.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیه ۱۳۹ سوره نساء، به موضوع عزت در نگاه قرآن پرداخت و گفت: همه انسان‌ها به طور فطری خواهان عزت، سرافرازی، پیروزی و شکست‌ناپذیری هستند، اما برخی برای رسیدن به این جایگاه، به دشمنان خدا و جریان‌های غیرالهی تکیه می‌کنند و نظام فکری و فرهنگی آنان را می‌پذیرند.

وی تصریح کرد: قرآن کریم به صراحت می‌فرماید کسانی که کفار را به جای مؤمنان، ولی و تکیه‌گاه خود قرار می‌دهند و نزد آنان طلب عزت می‌کنند، نه تنها به عزت نخواهند رسید بلکه دچار ذلت می‌شوند؛ زیرا اساس اندیشه و رفتار غیرالهی بر ضعف و فروپاشی درونی استوار است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: عزت حقیقی منحصراً از آن خداوند است و خداوند این عزت را به پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان عطا می‌کند. بنابراین در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، امنیتی و نظامی نیز اگر جامعه‌ای به دنبال اقتدار و سرافرازی است، باید در کنار خدا و بر مدار دین حرکت کند.

وی تأکید کرد: اگر زندگی فردی و اجتماعی ما «از خدا، با خدا و برای خدا» باشد، آن‌گاه عزتی که منشأ آن ذات الهی است، نصیب جامعه اسلامی خواهد شد و مسیر تعالی و پیشرفت حقیقی هموار می‌شود.

صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه قرآن کریم اظهار داشت: قرآن، آخرین کتاب آسمانی برای آخرین دین، آخرین پیامبر و آخرین امت الهی است و به همین دلیل جامع همه ویژگی‌های کتب پیشین و پاسخگوی تمامی نیازهای معرفتی و رفتاری بشر تا پایان تاریخ است.

وی با بیان اینکه قرآن صرفاً کتاب تلاوت نیست بلکه «کتاب زندگی» است، افزود: خداوند این کتاب را نازل کرده تا انسان‌ها شیوه زیست فردی و اجتماعی خود را بر اساس آموزه‌های آن تنظیم کنند و از مسیر هدایت الهی خارج نشوند.

