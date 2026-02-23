به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به جایگاه معنوی ماه رمضان اظهار کرد: کانونهای مساجد استان در این ماه با برگزاری جلسات روزانه جزخوانی قرآن، کلاسهای روخوانی و روانخوانی، آموزش احکام و نشستهای تربیتی تلاش دارند زمینه انس بیشتر مردم، بهویژه نسل جوان، با معارف دینی را فراهم کنند. همچنین محافل انس با قرآن ویژه نوجوانان و جوانان از جمله برنامههای محوری این ایام است.
وی افزود: برپایی جشنهای رمضان، توزیع بستههای فرهنگی و آموزشی و اجرای سفرههای افطاری ساده برای نیازمندان از دیگر اقدامات کانونهاست که با مشارکت اعضا و همراهی خانوادهها انجام میشود.
تقویت روحیه جمعی و مهارتهای اجتماعی
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان هدف این برنامهها را ایجاد انگیزه دینی در نسل نو، ترویج فرهنگ مواسات و تقویت روحیه کار جمعی دانست و گفت: این فعالیتها علاوه بر ارتقای معنویت، زمینه رشد مهارتهای اجتماعی و تعامل سازنده میان اعضا را فراهم میکند.
کیامهر با اشاره به برخی برنامههای شاخص خاطرنشان کرد: برگزاری جزخوانیهای روزانه در کانونهای شهرستانها، غبارروبی مساجد و آمادهسازی آنها برای شبهای قدر و توزیع افطاری از جمله برنامههای در حال اجراست.
استقبال خانوادهها از برنامههای کانونها
وی تصریح کرد: حضور گسترده خانوادهها، بهویژه مادران، در برنامههای قرآنی و آموزشی نشاندهنده نقش اثرگذار کانونهای مساجد در تقویت پیوندهای اجتماعی و تربیت دینی نسل جوان است.
کیامهر در پایان تأکید کرد: ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان با برنامهریزی مستمر تلاش میکند فضای معنوی، پویا و بانشاطی برای مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در ماه رمضان فراهم سازد.
