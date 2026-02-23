  1. استانها
  2. کردستان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

اجرای برنامه‌های قرآنی و تربیتی رمضان در کانون‌های مساجد کردستان

سنندج- مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان گفت: برنامه‌های قرآنی و تربیتی رمضان با هدف جذب نوجوانان و جوانان و تقویت همدلی اجتماعی در کانون‌های مساجد استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به جایگاه معنوی ماه رمضان اظهار کرد: کانون‌های مساجد استان در این ماه با برگزاری جلسات روزانه جزخوانی قرآن، کلاس‌های روخوانی و روانخوانی، آموزش احکام و نشست‌های تربیتی تلاش دارند زمینه انس بیشتر مردم، به‌ویژه نسل جوان، با معارف دینی را فراهم کنند. همچنین محافل انس با قرآن ویژه نوجوانان و جوانان از جمله برنامه‌های محوری این ایام است.

وی افزود: برپایی جشن‌های رمضان، توزیع بسته‌های فرهنگی و آموزشی و اجرای سفره‌های افطاری ساده برای نیازمندان از دیگر اقدامات کانون‌هاست که با مشارکت اعضا و همراهی خانواده‌ها انجام می‌شود.

تقویت روحیه جمعی و مهارت‌های اجتماعی

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان هدف این برنامه‌ها را ایجاد انگیزه دینی در نسل نو، ترویج فرهنگ مواسات و تقویت روحیه کار جمعی دانست و گفت: این فعالیت‌ها علاوه بر ارتقای معنویت، زمینه رشد مهارت‌های اجتماعی و تعامل سازنده میان اعضا را فراهم می‌کند.

کیامهر با اشاره به برخی برنامه‌های شاخص خاطرنشان کرد: برگزاری جزخوانی‌های روزانه در کانون‌های شهرستان‌ها، غبارروبی مساجد و آماده‌سازی آن‌ها برای شب‌های قدر و توزیع افطاری از جمله برنامه‌های در حال اجراست.

استقبال خانواده‌ها از برنامه‌های کانون‌ها

وی تصریح کرد: حضور گسترده خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، در برنامه‌های قرآنی و آموزشی نشان‌دهنده نقش اثرگذار کانون‌های مساجد در تقویت پیوندهای اجتماعی و تربیت دینی نسل جوان است.

کیامهر در پایان تأکید کرد: ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با برنامه‌ریزی مستمر تلاش می‌کند فضای معنوی، پویا و بانشاطی برای مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در ماه رمضان فراهم سازد.

کد خبر 6757595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها