به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به جایگاه معنوی ماه رمضان اظهار کرد: کانون‌های مساجد استان در این ماه با برگزاری جلسات روزانه جزخوانی قرآن، کلاس‌های روخوانی و روانخوانی، آموزش احکام و نشست‌های تربیتی تلاش دارند زمینه انس بیشتر مردم، به‌ویژه نسل جوان، با معارف دینی را فراهم کنند. همچنین محافل انس با قرآن ویژه نوجوانان و جوانان از جمله برنامه‌های محوری این ایام است.

وی افزود: برپایی جشن‌های رمضان، توزیع بسته‌های فرهنگی و آموزشی و اجرای سفره‌های افطاری ساده برای نیازمندان از دیگر اقدامات کانون‌هاست که با مشارکت اعضا و همراهی خانواده‌ها انجام می‌شود.

تقویت روحیه جمعی و مهارت‌های اجتماعی

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان هدف این برنامه‌ها را ایجاد انگیزه دینی در نسل نو، ترویج فرهنگ مواسات و تقویت روحیه کار جمعی دانست و گفت: این فعالیت‌ها علاوه بر ارتقای معنویت، زمینه رشد مهارت‌های اجتماعی و تعامل سازنده میان اعضا را فراهم می‌کند.

کیامهر با اشاره به برخی برنامه‌های شاخص خاطرنشان کرد: برگزاری جزخوانی‌های روزانه در کانون‌های شهرستان‌ها، غبارروبی مساجد و آماده‌سازی آن‌ها برای شب‌های قدر و توزیع افطاری از جمله برنامه‌های در حال اجراست.

استقبال خانواده‌ها از برنامه‌های کانون‌ها

وی تصریح کرد: حضور گسترده خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، در برنامه‌های قرآنی و آموزشی نشان‌دهنده نقش اثرگذار کانون‌های مساجد در تقویت پیوندهای اجتماعی و تربیت دینی نسل جوان است.

کیامهر در پایان تأکید کرد: ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان با برنامه‌ریزی مستمر تلاش می‌کند فضای معنوی، پویا و بانشاطی برای مشارکت فعال نوجوانان و جوانان در ماه رمضان فراهم سازد.