بهزاد کیامهر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم فعالیتهای کانونهای مساجد در پی وقایع اخیر، اظهار کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان از همان ساعات ابتدایی، با رویکردی فرهنگی، قرآنی و اجتماعی، برنامههای متنوعی را در شهرها و روستاها به اجرا گذاشتند.
وی افزود: برگزاری محافل انس با قرآن، جزءخوانی قرآن کریم، قرائت سوره مبارکه فتح، دعای توسل و آیینهای شبهای قدر از جمله اقداماتی بود که با هدف ایجاد آرامش و ارتقای روحیه معنوی مردم برگزار شد.
تولیدات فرهنگی و هنری با محور مقاومت
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کردستان ادامه داد: تولید آثار هنری همچون سرود «رفیق شهیدم»، اجرای برنامههای نقاشی با موضوع دشمنشناسی ویژه کودکان و نوجوانان و فضاسازی محیطی مساجد از طریق نصب بنرهای تسلیت، از دیگر برنامههای شاخص این ایام به شمار میرود.
کیامهر با اشاره به اقدامات اجتماعی و جهادی تصریح کرد: برپایی سفرههای افطاری ساده، اجرای پویشهای کمک مؤمنانه و حمایت از اقشار نیازمند با مشارکت گروههای جهادی، از جمله فعالیتهایی بود که همزمان با برنامههای فرهنگی دنبال شد.
آموزشهای امدادی برای شرایط بحرانی
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزشی خبر داد و گفت: در برخی کانونها، دورههای آموزش امداد و کمکهای اولیه ویژه بانوان برگزار شد تا آمادگی عمومی در مواجهه با شرایط خاص افزایش یابد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کردستان تأکید کرد: استقبال گسترده مردم از این برنامهها نشان داد که مساجد همچنان بهعنوان محور اصلی همدلی، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه ایفای نقش میکنند.
وی در ادامه افزود: برگزاری مراسمهای یادبود، آیینهای استغاثه، حضور در تجمعات مردمی و مشارکت بانوان در فعالیتهای جهادی و تولید اقلام فرهنگی، از دیگر جلوههای حضور فعال کانونها در این ایام بوده است.
کیامهر در پایان خاطرنشان کرد: آنچه در این ایام رقم خورد، جلوهای از ایمان، همبستگی و ایستادگی مردم بود و نشان داد که جریان فرهنگ و قرآن برخاسته از مساجد، تداومی پایدار و اثرگذار دارد.
