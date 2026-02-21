به گزارش خبرگزاری مهر،گروه استانها،فرناز بهبودی: ماه مبارک رمضان، ماهی است که در آن علاوه بر عبادات فردی، فرصتهای معنوی بسیاری برای ارتباط با خداوند فراهم میشود. یکی از آیینهای خاص و زیبای این ماه، برگزاری محافل جزخوانی قرآن است که بهویژه در مساجد و در میان بانوان محلهها برگزار میشود. این محافل، که در ساعات پیش از نماز ظهر و در فضایی صمیمی و آرام شکل میگیرد، فرصتی برای تلاوت آیات قرآن و تفکر در معانی آن به شمار میآید.
تجمعهای معنوی باعث انس بیشتر با قرآن میشود
محافل جزخوانی که با حضور بانوان در مساجد محلهها برگزار میشود، بهویژه در این ماه بهعنوان یک رویداد مهم مذهبی شناخته میشود. در این محافل، بانوان هر محله گرد هم میآیند تا با هم به تلاوت قرآن بپردازند. این تجمعهای معنوی نه تنها باعث انس بیشتر با قرآن میشود، بلکه موجب تقویت پیوندهای اجتماعی و مذهبی میان اعضای محله نیز میشود.
هدف از طرح «زندگی با آیهها» عملیاتی کردن مفاهیم قرآنی در تمامی ابعاد زندگی است
در این آیین، علاوه بر تلاوت قرآن، طرح «زندگی با آیهها» نیز بهطور ویژه اجرا میشود. این طرح با هدف تفسیر و شرح آیات قرآن، به بانوان کمک میکند تا با آموزههای قرآن آشنا شده و آنها را در زندگی روزمره خود به کار ببرند. هدف این طرح، عملیاتی کردن مفاهیم قرآنی در تمامی ابعاد زندگی است تا بانوان بتوانند از آیات قرآن برای هدایت و اصلاح رفتارهای خود در راستای زندگی بهتر بهرهمند شوند.
یکی از نکات مهم این مراسم، حضور در مساجد است که علاوه بر جنبه معنوی، به تقویت حس همبستگی اجتماعی کمک میکند. این محافل جزخوانی، که بهویژه در ایام رمضان رونق پیدا میکند، فضای مساجد را با روحانیترین جو ممکن آکنده میسازد. بانوان نهتنها از فرصت تلاوت قرآن بهره میبرند بلکه با هم به بررسی مسائل دینی و اخلاقی نیز میپردازند، که این خود موجب رشد و تعالی فردی و اجتماعی آنها میشود.
حسن زاده یکی از اهالی محلات اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هرساله در ماه مبارک رمضان برای جزخوانی در مسجد محله خود حاضر می شویم. البته لازم به ذکر است که قبل از فرارسیدن ماه رمضان اقدام به تمیز کردن و رفت و روب مسجد میکنیم تا برای ماه مبارک رمضان آماده شویم.
وی گفت: همچنین گاهی خود را مهمان افطاری ساده در مسجد محله میکنیم.به طوری که هر روزه دار مومنی هرآنچه در توانش باشد،به سفره پهن شده در مسجد می آورد. دور هم جمع می شویم و با خدا راز و نیاز میکنیم.
این تجمعات به ایجاد فضای مثبتی برای رشد فردی و اجتماعی کمک میکند
این محافل در طی ماه رمضان، بهویژه با تداوم و برگزاری روزانهشان، اثرات عمیقی بر روحیه و رفتار شرکتکنندگان دارد. وقتی بانوان در چنین محافلی به دور هم جمع میشوند، علاوه بر بهرهبرداری معنوی از قرآن، فرصتی برای تبادل نظر، مشورت و تقویت روابط اجتماعی در داخل محله نیز فراهم میشود. این مهم به ایجاد فضای مثبتی برای رشد فردی و اجتماعی در سطح جامعه میانجامد.
محافل جزخوانی بانوان در فرهنگسراهای شهرداری؛ فضایی معنوی برای رشد روحانی در ماه رمضان
اباصلت ابراهیمی رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ماه مبارک رمضان، فرهنگسراهای شهرداری به محلی تبدیل میشود برای برگزاری محافل جزخوانی قرآن ویژه بانوان. این محافل که با هدف تقویت روحیه معنوی و ارتباط نزدیکتر با آموزههای قرآن برگزار میشود، فرصتی بینظیر برای بانوان محله است تا در فضایی معنوی و در کنار هم، جزخوانی قرآن را انجام دهند.
وی افزود: در این ایام، فرهنگسراها با ایجاد فضایی آرام و صمیمی، نه تنها به ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی کمک میکنند، بلکه به بانوان امکان میدهند تا با مشارکت در برنامههای دینی و تفسیری، ارتباط عمیقتری با قرآن برقرار کرده و در رشد روحانی خود گام بردارند.
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل ادامه داد: این فعالیتهای مذهبی در ماه رمضان بهویژه با حضور فعال بانوان در فرهنگسراها، به یک حرکت جمعی و اجتماعی تبدیل میشود که موجب تقویت انس با قرآن و اخلاق اسلامی در جامعه میشود.
طرح زندگی با«آیه ها»تلاش دارد تا مفاهیم قرآنی را در زندگی فردی و اجتماعی پیاده کند
حجت الاسلام قاسم جعفرزاده، رئیس تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت:طرح «زندگی با آیهها» یکی از ابتکارات مهم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی در میان جامعه است که هدف آن نه تنها تلاوت قرآن، بلکه عمل به آیات آن در زندگی روزمره است.
وی افزود: ما در تبلیغات اسلامی اردبیل با همکاری مساجد این طرح را در ماه رمضان با هدف ارتقای آگاهی دینی و مذهبی اجرایی می کنیم. این طرح تلاش دارد تا مفاهیم قرآن را بهطور عملی در زندگی فردی و اجتماعی مردم پیاده کند و از این طریق جامعهای آگاهتر و پایبندتر به آموزههای اسلامی بسازد.
جعفرزاده ادامه داد: با اجرای این طرح، امیدواریم که نسلهای جدید با قرآن بیشتر آشنا شوند و آموزههای آن را در زندگی خود به کار ببرند.
این فرصتها، بهترین راه برای پیوند نسل نوجوان با قرآن است
یک شهروند مومن و روزه دار اردبیلی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: من به همراه دخترم در این محافل جزخوانی شرکت میکنم. چون باور دارم که این فرصتها بهترین راه برای پیوند نسل نوجوان با قرآن است. در ماه رمضان، حضور در این محافل نه تنها برای من، بلکه برای دخترم تجربهای معنوی و آموزنده است.
وی گفت: هر روز که در کنار هم قرآن میخوانیم و درباره آیات آن گفتگو میکنیم، احساس میکنیم که پیوند ما با قرآن و آموزههای دینی قویتر میشود. این جلسات نه تنها برای ما فرصتی برای تقویت ایمان است، بلکه به دخترم کمک میکند تا مفاهیم قرآن را درک کند و آنها را در زندگیاش بهکار گیرد. اینگونه میتوانیم نسلی آگاه و متصل به آموزههای قرآن پرورش دهیم.
محافل جزخوانی قرآن در ماه رمضان بهویژه در بین بانوان، نه تنها فرصتی برای تلاوت و انس با قرآن است، بلکه بهطور مستقیم در ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی در محلهها مؤثر است. با توجه به اجرای طرح «زندگی با آیهها»، این آیین به زنان کمک میکند تا با مفاهیم عمیق قرآن آشنا شوند و آنها را در زندگی خود بهکار گیرند. نتیجه آن، ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی است که در نهایت موجب بهبود روحیه عمومی و همبستگی بیشتر در جامعه میشود.
این برنامهها میتوانند الگویی برای دیگر محلهها و حتی مناطق دیگر باشند، چرا که تاثیرات مثبت آنها بر جامعه را به وضوح میتوان مشاهده کرد. در واقع، محافل جزخوانی رمضان نهتنها در راستای آموزههای دینی قرار دارند؛ بلکه بهعنوان یک عامل مهم در تقویت روابط انسانی و مذهبی نیز شناخته میشوند.
نظر شما