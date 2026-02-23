به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی از ثبت یکهزار و ۸۹۰ اثر توسط دانشآموزان زنجانی در کنگره ملی راسخ (راویان سرو سرخ) تاکنون خبر داد و گفت: در این کنگره، تمامی شهدای امدادگر استان زنجان دارای کفیل دانشآموزی شدهاند و این رویداد با محوریت الگوسازی برای دانشآموزان و زیست در مکتب تربیتی شهدای امدادگر برگزار میشود.
وی افرود: کنگره دانش آموزشی ۳۱۰۰ شهید امدادگر جمعیت هلال احمر با محوریت الگوسازی برای دانش آموزان و زیست در مکتب تربیتی شهدای امدادگر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور استانهای گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قزوین و تهران به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: الگو سازی برای دانش آموزان با تاکید بر زیست در مکتب تربیتی شهدای امدادگر در ادامه جریان سرو سرخ، ترویج فرهنگ مهربانی و ایثار در میان نوجوانان، اشاعه فرهنگ مهرورزی و رشادت از طریق نوجوانان و نقش آفرینی دانش آموزان در گرامیداشت یاد و خاطره ۳۱۰۰۰ شهید امدادگر هلال احمر و زنده نگه داشتن جریان سرو سرخ بعنوان یک رویکرد ماندگار تا همیشه با محوریت سیره شهدا از اهداف این طرح میباشد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با تاکید بر اینکه خلق اثر هنری برای معرفی شهیدان امدادگر با محوریت الگو سازی و زیست در مکتب تربیتی آنان باید در قالب آثار نقاشی، پوستر، شعر (سرایش و خوانش) یا متن ادبی، فیلم، تاتر گروهی، تولیدات هوش مصنوعی، داستان، تاتر تک نفره و دگرگونههای هنری و نیز حاوی نام، تصویر و خالصهای از زندگینامه شهید (ویژگیهای اخلاقی، عملیاتهای امدادی و...) باشد، ادامه داد: در آثار باید بر روحیه جهادی، امدادرسانی و ایثار شهید امدادگر در بحرانها (جنگ، زلزله، سیل و...) به طور شاخص اشاره گردد.
هاشمی بیان کرد: روایت جذاب با استفاده از عناصر هنری توام با خلاقیت از وصیتنامههای شهیدان امدادگر و همچنین تدوین و تبدیل آثار باقیمانده از شهیدان امدادگر شامل عکس، فیلم، دستنوشته، صوت، اثرفیزیکی شامل کاشت درخت، دستسازهها و... پیشنهاد میگردد و استفاده متناسب از هوش مصنوعی دارای امتیاز است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: در تولید فیلم کوتاه از فعالیتهای خود دانش آموز یا عضو کانون در هنگام معرفی و تبلیغ مکتب شهید امدادگر، باید محتوای فیلم شامل اقدامات دانشآموز برای معرفی شهید در مدرسه، مسجد، خانواده، محله یا فضای مجازی (مثال: سخنرانی، نمایشگاه، نصب پوستر، گفتوگو با دوستان) باشد و تهیه فیلم از معرفی شهید در صف مدرسه توسط دانشآموز دارای امتیاز ویژه و مورد تاکید است و همچنین مدت فیلم حداکثر ۱۱۲ ثانیه و با کیفیت قابل قبول باشد و بیان هنرمندانه در قالب اجرای صحنهای راسخ مورد تاکید است.
هاشمی افزود: زمان آرسال آثار جهت شرکت در این کنگره تا ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ است و متقاضیان آثار خود را از طریق سایت راسخ به نشانی rasekh.javanyaar.ir ارسال نمایند همچنین دانش آموزان میتوانند برای کسب اطلاعات ییشتر به آدرس شبکه هلالیتا https://eitaa.com/Helalitaa بر بستر پیام رسان ایرانی ایتا مراجعه کنند.
