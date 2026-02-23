به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در گفتگو با وبگاه خبری العهد به مناسبت سالروز تشییع و تدفین باشکوه سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل حزب الله لبنان گفت که محبت مردم به سید شهدای امت و سید هاشم صفی الدین بی‌نظیر بود.

وی ابراز داشت که این تشییع نشان دهنده ریشه‌دار بودن مقاومت در زندگی مردم لبنان بود و تصویری مستقیم از عزم بر استمرار این راه را ارائه داد و این شعار را برجسته کرد که «ما بر عهد خود هستیم».

دبیرکل حزب الله تاکید کرد که تشییع پیکر رهبران شهید حزب الله تجدید عهد برای استمرار مقاومت و بازپس‌گیری ابتکار عمل در ترمیم توان مقاومت و تأکید بر همبستگی مردمی حول آن است.

شیخ نعیم قاسم افزود که پیام سیاسی این مراسم این بود که مقاومت، رهبری، مجاهدین و مردم ادامه دارد و جنگ اولی‌البأس تنها یک مرحله است و دو دبیرکل شهید مقاومت خون‌ خود را برای احیای مقاومت و عزت آن تقدیم کردند.

وی خاطرنشان کرد که این مقاومت رویکردی عقیدتی، ملی و فداکار دارد و با وجود تمام ضربات، فداکاری‌ها و توطئه‌ها علیه آن شکست‌ناپذیر است؛ زیرا بر اساس حق بنا شده است.

شیخ قاسم با اشاره به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت که ما دو برادر و رفیق بودیم که زیر پرچم امام خمینی (قدس سره) ولی امر مسلمین و پس از ایشان امام خامنه‌ای (دام ظله) در تمام مراحل مقاومت و سختی‌ها و خطرات و پیچیدگی‌ها و پیروزی‌ها و فداکاری‌های آن حضور داشتیم.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که شخصا با شهادت سید حسن نصرالله پناهگاه، رهبر، کوه استوار و مغز متفکری را از دست داده است، اما به قضا و قدر الهی ایمان دارد.

دبیرکل حزب الله درباره سید شهید هاشم صفی‌الدین نیز گفت: او را به عنوان یک تکیه‌گاه از دست دادم و ان‌شاءالله از آنچه او پایه‌گذاری کرد، بهره‌مند خواهیم شد.

وی ابراز داشت که سید حسن نصرالله ذوب در عشق امام خامنه‌ای (دام ظله) بود و همواره منتظر سخنرانی های ایشان بود و امام خامنه ای نیز این عشق متقابل و اعتقاد به نقش، شایستگی و جایگاه ویژه‌ سید حسن نصرالله را به ایشان ابراز می‌کرد.

شیخ قاسم در ادامه گفتگو با العهد تاکید کرد: مسئولیت رهبری راه حزب‌الله و مقاومت اسلامی بسیار بزرگ است و نقش مردم در این راه محوری و اساسی است، زیرا این راه برای آنهاست و آنها ذخیره این راه هستند.

شیخ قاسم ادامه داد: پس از به عهده گرفتن مسئولیت، عشقم به مردم افزایش یافت، زیرا آنها خانواده من و فرزندان راه مقاومت و شهدا هستند.