دستگیری متصرفان زمین؛ ناجا سیرجان ۵۱ هزار متر زمین ملی را آزاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت : ماموران دایره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سیرجان در پی دریافت گزارشاتی مبنی بر تصرف بخشی از اراضی دولتی در محدوده روستایی بخش پاریز، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه با بررسی‌های میدانی و استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد ۲ نفر اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی به متراژ ۵۱۵۰۰ متر مربع کرده اند .

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به دستگیری متهمان دخیل در این تصرف غیرقانونی و بازگشت این اراضی ۴۵ میلیارد ریالی به اداره مربوطه ، از شهروندان خواست قبل از خرید هرگونه زمین در محدوده و یا در حاشیه شهر و مناطق روستایی، از طریق بنیاد مسکن، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی، شهرداری و دهیاری‌ها و دیگر نهادهای مربوطه استعلام‌های لازم را به عمل آورند و موارد خاص یا مشکوک در رابطه با تصرف و خرید و فروش غیرقانونی اراضی را به پلیس گزارش کنند.