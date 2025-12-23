  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

رفع تصرف ۶۴۰۰ مترمربع زمین دولتی در حاشیه شهر کرمان

کرمان- جانشین انتظامی استان کرمان از رفع تصرف ۶۴۰۰ متر مربع زمین های دولتی در حاشیه شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان، از تصرف گستره وسیعی از زمین‌های دولتی در محدوده شهرک سیدی شهر کرمان مطلع و مشخص شد افرادی فرصت طلب و سود جو با سندسازی و حصارکشی، اقدام به تصرف ۶۴۰۰ متر زمین از اراضی دولتی در این محدوده از شهر کرده اند.

وی افزود: مأموران با پیگیری‌های بعدی عاملان دخیل در این زمین خواری را شناسایی و این زمین‌ها را به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال، قبل از فروش به شهروندان و ایراد ضرر و زیان به خریداران، به اداره راه و شهرسازی بازگرداندند.

