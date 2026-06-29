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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

کشف پرونده قتل و دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت در سیرجان

کشف پرونده قتل و دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت در سیرجان

سیرجان- فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان  از شناسایی و دستگیری عامل یک مورد قتل در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک مورد قتل در یکی از محله‌های حاشیه شهر سیرجان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی گسترده، روند بررسی‌های تخصصی را آغاز کردند و با بهره‌گیری از سرنخ‌های به‌دست‌آمده، هویت عامل اصلی این جنایت را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی سیرجان ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد متهم در پی اختلاف خانوادگی و با انگیزه انتقام‌جویی ، با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی به سمت همسرش کرده و وی را به قتل رسانده است .

سرهنگ رمضان نژاد، خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را در کمتر از یک ساعت دستگیر کردند.

کد مطلب 6874363

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