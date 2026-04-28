۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع زمین دولتی در محدوده شهر کرمان 

کرمان-  فرمانده انتظامی استان کرمان از رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع زمین دولتی به ارزش ۲ هزار و ۲۰۰میلیارد ریال در محدوده شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با بررسی های میدانی از تصرف غیر قانونی بخشی از اراضی دولتی در یکی از محدوده های روستایی اطراف شهر کرمان مطلع و موضوع را تحت بررسی قرار دادند.

وی افزود: با استعلامات انجام شده و واکاوی دقیق اسناد و سوابق ملکی مشخص شد افرادی با سند سازی و جعل مدارک ۲۰ هزار متر مربع از زمین های دولتی را تحت تملک خود در آورده و به صورت غیر مجاز اقدام به حصارکشی دور این زمین ها کرده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این راستا با پیگیری‌های ماموران، چند متهم اصلی دخیل در این زمین خواری دستگیر و تمام این اراضی که از سوی کارشناسان قریب به دو هزارو دویست میلیارد ریال برآورد قیمت شدند رفع تصرف و حصارکشی های غیر مجاز نیز تخریب شد.

