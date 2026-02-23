به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکجو در مراسم تودیع و معارفه مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به فعالیت ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در سطح کشور، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ کانون فرهنگی هنری مسجد در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

وی گفت: امروز در سطح کشور ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد فعال است.

مدیر حراست ستاد کانون‌های مساجد کشور، افزود: سالانه بالغ بر هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در سطح کشور فعالیت دارند.

نیکجو، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۴۳ کانون فرهنگی هنری مسجد در استان لرستان، افزود: امید می‌رود با مدیریت جدید ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شاهد ارتقای کمی و کیفی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در استان باشیم.