به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی در مجمع سالانه هیئت وزنهبرداری استان البرز اظهار داشت: در راستای توانمندسازی هیئتهای استانی، فدراسیون برنامهریزی کرده است تا در سال آینده حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی بین استانها توزیع کند که به گفته وی، اقدامی کمسابقه در تاریخ این رشته به شمار میرود.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی ورزش در استان البرز بیان کرد: متأسفانه سرانه پایین ورزشی موجب شده این استان از زیرساختهای کافی برای توسعه رشتههای مختلف از جمله وزنهبرداری برخوردار نباشد، و رفع این چالش نیازمند حمایت و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استان است.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری با یادآوری اینکه این نخستین مجمع سالانه هیئت البرز پس از سه سال برگزار میشود، افزود: «سه سال پیش تنها مجمع انتخاباتی داشتیم و به دلیل بیتوجهی در دورههای گذشته، اکنون برای نخستینبار مجمع سالانه برگزار شده است».
انوشیروانی همچنین بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت هیئتهای دانشآموزی، دانشگاهی، کارگری و نهادهایی نظیر بسیج تأکید کرد و گفت: استان البرز از استعدادهای فراوان و نیروی انسانی توانمند در رشته وزنهبرداری برخوردار است و در صورت حمایت و برنامهریزی اصولی، میتواند در آیندهای نزدیک جایگاه برجستهای در سطح ملی و بینالمللی به دست آورد.
وی در پایان خواستار همدلی و همافزایی همه دستگاههای ورزشی و اجرایی استان شد و ابراز امیدواری کرد: با رفع موانع موجود، شاهد درخشش وزنهبرداران البرزی در میادین داخلی و خارجی باشیم.
نظر شما