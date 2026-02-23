به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر دوشنبه در جلسه شورای سالمندی که در استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به روند رو به رشد جمعیت سالمند در استان اظهار کرد: گیلان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه سالمندی است و این موضوع ضرورت اتخاذ تصمیمات دقیق، کارشناسی و آینده‌نگرانه را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای سالمندان باید مبتنی بر شاخص‌های علمی و نیازهای واقعی این قشر باشد، افزود: طرح‌های خوبی در قالب «شهر دوستدار سالمند» پیش‌بینی شده که می‌تواند بخشی از مطالبات این گروه سنی را پاسخ دهد.

توجه به شاخص‌های شهر دوستدار سالمند

استاندار گیلان به برخی از شاخص‌های مهم این طرح اشاره کرد و گفت: حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل عمومی مناسب‌سازی‌شده، تقویت فرهنگ و هویت اجتماعی سالمندان، تسهیل دسترسی به خدمات شهری، ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و همچنین توسعه بسترهای تبادل اطلاعات و ارتباطات از جمله محورهای اساسی این برنامه است.

حق‌شناس تصریح کرد: اجرای دقیق این شاخص‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی منسجم در سطح استان است.

وی با اشاره به گستردگی جامعه سالمندی در گیلان گفت: هرچند بخشی از سالمندان از توانمندی‌های فردی و اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، اما گروهی از این جمعیت در زمره اقشار آسیب‌پذیر و پرخطر قرار می‌گیرند که نیازمند خدمات حمایتی ویژه هستند.

استاندار گیلان تأکید کرد: برای این گروه باید تصمیمات مشخص، عملیاتی و متناسب با شرایط آنان اتخاذ شود تا ضمن حفظ کرامت انسانی، کیفیت زندگی آنان نیز ارتقا یابد.

مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی

حق‌شناس با تأکید بر رویکرد فرابخشی در موضوع سالمندی افزود: تمامی سازمان‌های متولی از جمله شهرداری‌ها، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل ورزش و جوانان و سایر نهادهای مرتبط، موظف‌اند در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات مؤثر و هماهنگ انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به سالمندان صرفاً یک موضوع رفاهی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و راهبردی است که نیازمند نگاه جامع، برنامه‌ریزی مستمر و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات شورای سالمندی است.

استاندار گیلان در پایان بر ضرورت تدوین برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه سالمندی تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت اجتماعی می‌توان زمینه ایجاد محیطی امن، پویا و شایسته برای سالمندان استان را فراهم کرد.