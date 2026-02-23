پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر سردار حاج احمد متوسلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت حاجیه خانم معصومه حسین‌زاده، مادر بزرگوار سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان تصریح کرد: این مادر فداکار، بیش از چهار دهه چشم‌انتظار فرزند دلیری بود که نامش با عزت و مجاهدت در تاریخ این سرزمین به ویژه در دوران دفاع مقدس پیوند خورده است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم معصومه حسین‌زاده، مادر بزرگوار سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان را به خاندان معزز متوسلیان و عموم بستگان آن مرحومه تسلیت می‌گویم.

این مادر فداکار، بیش از چهار دهه چشم‌انتظار فرزند دلیری بود که نامش با عزت و مجاهدت در تاریخ این سرزمین به ویژه در دوران دفاع مقدس پیوند خورده است.

اینجانب در این ماه نورانی، از درگاه خداوند متعال برای آن اسوه صبر و ایمان علو درجات و هم‌نشینی با صالحان و برای بازماندگانش تسلی خاطر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران