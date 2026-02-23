۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر سردار حاج احمد متوسلیان

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان، برای آن اسوه صبر و ایمان علو درجات و هم‌نشینی با صالحان و برای بازماندگانش تسلی خاطر و سلامتی مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت حاجیه خانم معصومه حسین‌زاده، مادر بزرگوار سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان تصریح کرد: این مادر فداکار، بیش از چهار دهه چشم‌انتظار فرزند دلیری بود که نامش با عزت و مجاهدت در تاریخ این سرزمین به ویژه در دوران دفاع مقدس پیوند خورده است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم معصومه حسین‌زاده، مادر بزرگوار سردار جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان را به خاندان معزز متوسلیان و عموم بستگان آن مرحومه تسلیت می‌گویم.

این مادر فداکار، بیش از چهار دهه چشم‌انتظار فرزند دلیری بود که نامش با عزت و مجاهدت در تاریخ این سرزمین به ویژه در دوران دفاع مقدس پیوند خورده است.

اینجانب در این ماه نورانی، از درگاه خداوند متعال برای آن اسوه صبر و ایمان علو درجات و هم‌نشینی با صالحان و برای بازماندگانش تسلی خاطر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

