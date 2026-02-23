رشد ۹۸ درصدی زکات واجب در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ظاهری در دیدار با در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های تبیینی برای مودیان زکات در روستاها و شوراهای زکات بخش‌ها و تبیین اهمیت فریضه الهی زکات، شاهد رشد چشمگیر پرداخت زکات در میان کشاورزان و دامداران هستیم.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶۳ میلیارد ریال زکات واجب در استان جمع‌آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: در حوزه فطریه و کفارات نیز ۶۶۶ میلیارد ریال درآمد ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: با مساعدت‌های نماینده ولی‌فقیه به‌عنوان رئیس شورای زکات استان و ائمه جمعه شهرستان‌ها به‌عنوان رؤسای شوراهای زکات، و با تبیین هرچه بیشتر این فریضه الهی در میان کشاورزان، دامداران و باغداران، امیدواریم در سال آینده نیز شاهد افزایش مطلوب در جمع‌آوری زکات واجب باشیم.