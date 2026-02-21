به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در شورای اداری گرمسار که ظهر شنبه در فرمانداری برگزار شد، ضمن اشاره به فرا رسیدن ماه رمضان بیان کرد: از رسول الله(ص) نقل است که اگر مردم می دانستند این ماه چقدر ارزش و ثواب دارد آرزو می‌کردند همه ماه‌های سال رمضان بود.

وی با بیان اینکه ماه رمضان ماه تغییر است، افزود: امام (ره) با همه عظمتی که داشت شامل رهبری آزادیخواهان جهان و رهبری جامعه اسلامی علیرغم همه مشغله هایی که داشتند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ماه رمضان دچار تغییر می‌شدند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه باید از لحظه لحظه این ماه بهره گیری کرد، گفت: در این ماه با برکت باید در کنار مسائل عبادی به وظایفی که در زندگی و کار به ما سپرده شده نیز بیشتر دقت داشته باشیم.

آرامی به ضرورت اقامه نماز در جامعه و ادارات نیز تاکید کرد و افزود: اینطور نیست که همه مشکلات کشورمان تنها به مسئله اداری حل شود بلکه باید فرایضی مانند نماز را هم بر پا داشت زیرا نماز از دزدی و منکرات انسان را نهی می کند.

وی در ادامه به مشکل فقر در کشور اشاره کرد و بیان داشت: انجام واجبات اسلامی سبب رفع بسیاری از مشکلات می شود برای مثال اگر به اقامه زکات توجه کافی وجود داشته باشد فقیری در جامعه باقی نخواهد ماند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه مردم اگر اهل خمس و زکات باشند فقری در شهر باقی نخواهد ماند، گفت: امر به معروف و نهی از منکر دیگر موضوعی است که می‌تواند بخشی از مشکلات کشورمان را حل کند.