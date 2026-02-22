آخوند غراوی: زکات و صدقه در رمضان، سپر بلا و ضامن برکت اموال است

به گزارش خبرنگار مهر،کمالآخوند غراوی شامگاه یکشنبه در محفل انس با قرآن کریم در سخنانی با اشاره به فضائل ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خداوند متعال عبادت را بر انسانهای مکلف واجب کرده و این عبادتها تنها به اعمال بدنی همچون نماز، روزه و حج محدود نمیشود، بلکه بخشی از آن عبادتهای مالی است که جایگاه ویژهای در شریعت اسلام دارد.
وی افزود: در کنار عبادتهای بدنی، اسلام بر عبادتهای مالی همچون زکات، خمس و انفاق تأکید کرده است. زکات از ارکان اساسی دین مبین اسلام به شمار میرود و خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم(ص) دستور میدهد از اموال کسانی که مشمول تکلیف مالی هستند، زکات اخذ شود تا هم مال آنان از آفات و بلاها محفوظ بماند و هم روح و جانشان از رذایل اخلاقی پاک گردد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انفاق در راه خدا زمینهساز رشد معنوی و اجتماعی جامعه است، اظهار کرد: قرآن کریم انفاقکنندگان را به دانهای تشبیه میکند که از یک بذر، هفت خوشه میروید و در هر خوشه صد دانه قرار دارد؛ یعنی یک عمل خالصانه میتواند تا هفتصد برابر و حتی بیشتر برکت یابد. این وعده الهی نشاندهنده عظمت پاداش انفاق خالصانه از مال پاک و حلال است.
آخوند غراوی خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم خداوند به مال ما نیاز دارد؛ بلکه این ما هستیم که با انفاق و زکات، از امتحان الهی سربلند بیرون میآییم. کمک به فقرا و مستمندان، علاوه بر رفع نیازهای آنان، موجب تزکیه نفس و افزایش سرمایه معنوی انسان میشود.
وی با اشاره به روایات نبوی گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودهاند صدقه، گناه را همانگونه که آب آتش را خاموش میکند از بین میبرد. همچنین بهترین صدقه، صدقه در ماه مبارک رمضان است؛ چراکه در این ماه، درهای رحمت الهی گشودهتر است و آثار معنوی اعمال چند برابر میشود.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از دیگر آثار صدقه، حفظ اموال از بلاها و درمان بیماریهاست. در روایات آمده است که با زکات، اموال خود را از آسیبها حفظ کنید و با صدقه، بیماران خود را مداوا کنید.
وی با تأکید بر رعایت آداب انفاق اظهار کرد: صدقه اگر همراه با منت، اذیت یا تحقیر نیازمند باشد، ارزش خود را از دست میدهد. قرآن کریم مؤمنان را از باطل کردن صدقات با منت و آزار نهی کرده است. نیت خالصانه و رضای الهی شرط قبولی اعمال است و ریا و تظاهر میتواند اجر انسان را از بین ببرد.
آخوند غراوی افزود: البته اگر انفاق آشکار با نیت تشویق دیگران به کار خیر باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا ملاک، نیت انسان است. مهم آن است که هدف، جلب رضایت خداوند باشد.
وی تأکید کرد: حتی اگر انسان توان مالی اندکی دارد، از احسان و کمک محروم نماند؛ چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «ولو به نصف خرما» صدقه بدهید. در ماه مبارک رمضان شایسته است علاوه بر عبادتهای بدنی، از عبادتهای مالی نیز غافل نشویم تا هم جامعه از برکات آن بهرهمند شود و هم خود و خانوادههایمان در مسیر رشد معنوی قرار گیریم.
