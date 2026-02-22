خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: ماه مبارک رمضان تنها برای روزهداری نیست؛ این ماه که به تصریح قرآن با نزول وحی همراه است در روایات اسلامی به عنوان ماه رحمت، مغفرت و آزادی از آتش معرفی شده و جایگاهی ممتاز در میان دیگر ایام سال دارد.
بسیاری از عالمان دینی بر این باورند که رمضان فرصتی استثنایی برای بازسازی روح، پالایش دل از کینهها و تقویت پیوند بنده با خداوند است. کرامات ماه مبارک رمضان را میتوان در گشوده شدن درهای توبه، چند برابر شدن پاداش اعمال نیک و فراهم شدن زمینه انس بیشتر با قرآن جستوجو کرد.
در کنار آثار فردی، رمضان بستری برای شکوفایی فضایل اجتماعی نیز به شمار میرود؛ افزایش کمکهای مؤمنانه، توجه به نیازمندان و تقویت روحیه همدلی، جلوههایی از برکات این ماه در عرصه عمومی است.
ماه مبارک رمضان در نگاه مسلمانان نهتنها ماه تکلیف، بلکه بهار کرامت و فرصت طلایی برای تعالی معنوی و اخلاقی جامعه محسوب میشود.
حقیقت روزه داری اصلاح اخلاق و رفتار است
مولوی اسماعیل آذین در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ماه رمضان، ماه نزول رحمت الهی و فرصت بازسازی روح و جان انسان است.
امام جمعه اهل سنت کنارک گفت: خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید این ماه، ماه نزول قرآن است و همین ویژگی، جایگاه این ماه را متفاوت از دیگر ماه های سال می کند.
وی ادامه داد: یکی از ارزشهای مهم رمضان، تقویت تقواست؛ روزه تنها امساک از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه تمرینی برای کنترل زبان، نگاه و رفتار است.
مولوی آذین افزود: پیامبر اکرم (ص) در احادیث متعدد تأکید کردهاند که چه بسا روزهداری که از روزه خود جز گرسنگی نصیبی ندارد؛ بنابراین حقیقت روزه در اصلاح اخلاق و نیتهاست.
وی تاکید کرد: رمضان مدرسه صبر است؛ انسانی که میتواند ساعتها از نیازهای طبیعی خود چشمپوشی کند، در برابر گناه نیز مقاومتر خواهد بود.
امام جمعه اهل سنت کنارک تصریح کرد: یکی دیگر از برکات این ماه، همدلی اجتماعی است؛ وقتی ثروتمند و فقیر طعم گرسنگی را میچشند، فاصلهها کمتر میشود؛ زکات و صدقات در این ماه رونق میگیرد و سفرههای افطار ساده اما پرمحبت گسترده میشود؛ مردم با وجود مشکلات اقتصادی، سفرههایشان را با هم تقسیم میکنند و این جلوهای از برکت رمضان است.
رمضان؛ فرصت طلایی تدبر و عمل به آیات قرآن
مولوی محمد ریگی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ماه رمضان، ماه مغفرت و بازگشت به سوی پروردگار است؛ در روایات آمده است که درهای بهشت در این ماه گشوده و درهای جهنم بسته میشود؛ این تعبیر نشاندهنده فضای معنوی خاص رمضان است.
امام جمعه اهل سنت کاروندر خاش ادامه داد: کرامات این ماه را میتوان در آرامشی دید که بر دلها حاکم میشود؛ بسیاری از اختلافات خانوادگی و اجتماعی در این ایام کاهش مییابد، زیرا مردم بیشتر به یاد خدا هستند.
وی گفت: مهمترین ارزش رمضان انس با قرآن است، این ماه فرصتی طلایی برای تلاوت، تدبر و عمل به آیات الهی است؛ مسلمانان باید تلاش کنند برنامهای منظم برای قرائت قرآن داشته باشند و تنها به ختم ظاهری اکتفا نکنند؛ وقتی آیات الهی در زندگی جاری شود، آثار آن در رفتار و تصمیمگیریها نمایان خواهد شد.
مولوی ریگی بیان کرد: رمضان ماه تربیت نسل جوان است؛ خانوادهها باید از این فضا برای آموزش فرزندان استفاده کنند؛ اگر نوجوانان شیرینی عبادت را در این ماه بچشند، این خاطره معنوی تا سالها در ذهن آنان باقی خواهد ماند.
وی گفت: ماه رمضان، ماه وحدت است؛ مسلمانان فارغ از قومیت و مذهب، در کنار یکدیگر به عبادت میپردازند؛ سفرههای افطار جمعی و کمک به نیازمندان، برادری را در بین مردم و اقوام مختلف تقویت میکند.
امام جمعه اهل سنت کاروندر خاش در پایان تاکید کرد: رمضان فرصتی کوتاه اما سرنوشتساز است؛ اگر با نیت خالص و عمل صالح وارد این ماه شویم، میتوانیم با قلبی پاکتر و عزمی راسختر آن را به پایان برسانیم.
ماه رمضان امانتی الهی در اختیار انسان ها
مولوی عبدالله حسن زهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: رمضان ماه تغییر و تحول است؛ ماهی که خداوند آن را بر سایر ماهها برتری داده است.
امام جمعه اهل سنت هامون بیان کرد: روزه در رمضان، علاوه بر آثار معنوی، آثار تربیتی و حتی جسمی نیز دارد؛ وقتی انسان نظم در خوردن و آشامیدن را رعایت میکند، ارادهاش تقویت میشود و این اراده قوی میتواند او را در ترک عادات ناپسند یاری کند؛ بنابراین رمضان فرصتی برای پاکسازی درون و اصلاح سبک زندگی است.
وی ادامه داد: این ماه زمان احیای سنتهای حسنه است؛ دید و بازدیدها، صلهرحم و دلجویی از بیماران در رمضان بیشتر میشود؛ مردم تلاش میکنند کینهها را کنار بگذارند و با قلبی صاف وارد عید فطر شوند؛ این روحیه گذشت و آشتی از بزرگترین برکات رمضان است.
مولوی حسن زهی افزود: اگر جامعه ما بخواهد در برابر آسیبهای فرهنگی مقاوم باشد، باید از ظرفیت رمضان برای تقویت باورهای دینی استفاده کند.
وی در پایان تاکید کرد: رمضان امانتی الهی است که هر سال در اختیار ما قرار میگیرد؛ خوشا به حال کسانی که از این فرصت بهره میبرند و با پروندهای سرشار از اعمال نیک به استقبال عید میروند.
نظر شما