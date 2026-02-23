به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز دوشنبه در دیدار با محمد سامی الزبیدی سرپرست سرکنسولگری عراق در اهواز و علی کاظمی نماینده وزارت امور خارجه در خوزستان اظهار کرد: خوزستان و عراق اشتراکات گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند و این ظرفیتها میتواند زمینهساز توسعه روابط دوجانبه در سطوح بالاتر باشد.
وی گفت: در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی، تبادل دانشجو، توریسم درمانی و تسهیل رفتوآمد شهروندان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار خوزستان افزود: ایجاد بازارچههای مرزی مشترک و پیگیری سایر مسائل مبتلابه مرزی نیز از محورهای مهم گفتگو بود و مقرر شد این موضوعات با جدیت دنبال شود.
موالیزاده با اشاره به آتشسوزیهای تالاب هورالعظیم بیان کرد: متأسفانه این آتشسوزیها در سمت عراق رخ میدهد و در بیش از ۹۰ درصد موارد، وزش باد به سمت ایران است که موجب بروز مشکلات جدی تنفسی و زیستمحیطی برای شهروندان خوزستانی میشود.
وی توضیح داد: در این نشست تأکید شد موضوع آتشسوزی تالاب هورالعظیم و اقدامات لازم از سوی طرف عراقی، به بغداد منتقل شود و امیدواریم این دیدارها به تسریع در حل این معضل کمک کند.
استاندار خوزستان گفت: بر اساس توافق انجامشده، قرار شد سرپرست سرکنسولگری عراق برنامهریزی لازم برای برگزاری اجلاس سهجانبه بین استانداران خوزستان، میسان و بصره را انجام دهد تا مجموعه مسائل مشترک در یک سطح بالاتر بررسی شود.
موالیزاده افزود: در این اجلاس، موضوعات قضایی و حقوقی و همچنین مشکلاتی که گاهی برای شهروندان ایرانی در سفر به عراق ایجاد میشود، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در این دیدار، محمد سامی الزبیدی سرپرست سرکنسولگری عراق در اهواز گفت: تلاش میکنیم با پیگیری مستمر، روابط تجاری و رفتوآمد شهروندان دو کشور بیش از پیش تسهیل و گسترش یابد.
علی کاظمی نماینده وزارت امور خارجه در خوزستان نیز اظهار کرد: وزارت امور خارجه با نقش میدانی خود، از توسعه همکاریها با عراق حمایت میکند و با هماهنگی و هدایت استاندار خوزستان، موضوعات مشترک با جدیت دنبال خواهد شد.
نظر شما